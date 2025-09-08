このあとバイル仏首相の信任投票実施＝ロンドン為替



日本時間午後１１時頃からバイル仏首相の内閣信任投票実施される見込み。市場ではバイル首相は信任投票で失脚する見通しが広がっている。一部アナリストは、その後の政治的混乱を市場が過小評価していると警鐘を鳴らしている。可能性の高いシナリオとして、バイル首相が信任投票で敗北し暫定首相が任命される、もしくは国民議会が解散される。いずれの場合も総選挙が実施され、再びハングパーラメント（過半数議席を獲得できない）議会となる可能性が高い。ユーロ相場には売り圧力が強まる可能性がある。などとしている。信任投票の大勢が判明するのは欧州時間夜になるものとみられている。



EUR/USD 1.1731 EUR/JPY 173.28 EUR/GBP 0.8666

