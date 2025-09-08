日向坂46五期生楽曲「空飛ぶ車」センターは松尾桜
日向坂46・15thシングル「お願いバッハ！」（17日発売）に収録される、五期生楽曲「空飛ぶ車」のMusic Videoが8日、日向坂46オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。フォーメーションが明かされていない中での公開となり、映像の中で五期生・松尾桜がセンターを務めることが明らかになった。
【画像】「お願いバッハ！」ジャケ写5種一覧
明るい洋館の中で、クラシカルな衣装を纏い、一人ひとりの歌声が際立つミドルテンポの楽曲に合わせて、美しく可憐なパフォーマンスを披露している。さまざまなものが宙に浮かぶ世界観にも注目だ。
日向坂46五期生は今作に収録される特典映像の個人PVの予告編も公開されており、徐々に個々のキャラクターが明らかになり、話題を呼んでいる。今月20日からスタートする“日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」”で初めての全国ツアーに挑戦する。
【画像】「お願いバッハ！」ジャケ写5種一覧
明るい洋館の中で、クラシカルな衣装を纏い、一人ひとりの歌声が際立つミドルテンポの楽曲に合わせて、美しく可憐なパフォーマンスを披露している。さまざまなものが宙に浮かぶ世界観にも注目だ。
日向坂46五期生は今作に収録される特典映像の個人PVの予告編も公開されており、徐々に個々のキャラクターが明らかになり、話題を呼んでいる。今月20日からスタートする“日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」”で初めての全国ツアーに挑戦する。