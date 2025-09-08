「嫁が必死すぎ」夫のメッセージアプリの内容に絶句…！【義妹と妊活する夫の末路 Vol.30】
※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。
■これまでのあらすじ
夫の裏切りを確かめるため、妻は入浴中の夫の携帯を開くことに成功。しかし義妹との履歴は消去済みで、証拠を掴むことはできませんでした。焦る中で妻は「スクリーンタイム」を利用し、使用状況を確認。すると長時間使われている見知らぬメッセージアプリが表示され、そこに裏切りの痕跡が隠されていると直感します。
真っ黒
ふたりのメッセージの内容
見るのが辛い…！
夫の携帯を開き、震える手で画面をスクロールすると、そこにあったのは、義妹との甘いやり取りでした。さらに、妻をバカにするひどい言葉の数々に胸が締め付けられます…。
すると後ろから「何してるの？」と声が…
(ぽん子)