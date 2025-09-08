※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

夫の裏切りを確かめるため、妻は入浴中の夫の携帯を開くことに成功。しかし義妹との履歴は消去済みで、証拠を掴むことはできませんでした。焦る中で妻は「スクリーンタイム」を利用し、使用状況を確認。すると長時間使われている見知らぬメッセージアプリが表示され、そこに裏切りの痕跡が隠されていると直感します。



真っ黒ふたりのメッセージの内容見るのが辛い…！夫の携帯を開き、震える手で画面をスクロールすると、そこにあったのは、義妹との甘いやり取りでした。さらに、妻をバカにするひどい言葉の数々に胸が締め付けられます…。すると後ろから「何してるの？」と声が…(ぽん子)