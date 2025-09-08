『鬼滅の刃』見たことない！煉獄さんのウインク くま耳イラストに大反響「レア！」「奥歯見えてて可愛い」
人気アニメ『鬼滅の刃』の新たなイラストが、ufotable公式Xにて公開された。「実りの秋」をテーマに、秋の味覚を楽しむ姿を描き下ろしみにきゃらイラストになっている。
【画像】見たことない！煉獄さんのウインク くま耳姿の『鬼滅の刃』新イラスト
秋の恵みが詰まった「実りの秋まつり2025」を開催し、キャラクターたちが“くま耳”姿になったイラストを使用したグッズを展開。きのこや栗、りんご、この季節ならではの旬の味覚を鬼滅の刃のキャラクターたちと共に堪能できる。
グッズはアクリルスタンドをはじめ、各キャラクターが担当した旬の食材をモチーフにしたアイテムなど全10種用意されている。
くま耳姿の煉獄の姿にネット上では「煉獄さんは耳帽子までも似合ってしまうんですね 可愛い〜」「煉獄さんの大好物やん！」「奥歯見えてて可愛いよ〜」「ウインクかわよ〜」「少し頬が赤くなってるのがまた堪らなく可愛い しかもウィンクレアじゃない！？可愛すぎる」などの声をあげている。
