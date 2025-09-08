miwa「ヒカリへ」×ドラマ『リッチマン、プアウーマン』SPコラボMV公開！小栗旬、石原さとみら出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

miwaの代表曲「ヒカリへ」と、ドラマ『リッチマン、プアウーマン』のスペシャルコラボMVが公開された。

■ドラマ『リッチマン、プアウーマン』名シーンをまとめたMV

2025年3月3日にデビュー15周年を迎えたmiwa。15周年を記念したベストアルバム『miwa』のリリースや、新宿歌舞伎町での大型路上ライブ開催など周年イヤーが盛り上がっている。

今回あらたなMVが公開された「ヒカリヘ」は、2012年、フジテレビ系毎週月曜夜9時放送のドラマ『リッチマン、プアウーマン』主題歌としてリリースされた。

2025年も、Ready Crew（レディクル）の新CMに起用されるなど、色あせることのない名曲として今なお聴かれ続け、1億再生超えのヒット曲を記録している。

今回公開されたMVは、当時のドラマ『リッチマン、プアウーマン』をダイジェスト的にまとめたもの。主演の小栗旬演じる日向徹、石原さとみ演じる澤木千尋の出演シーン他、相武紗季演じる朝比奈燿子、井浦新演じる朝比奈恒介の出演シーンも。

ドラマファンも納得の名シーンを集めた“平成”を感じられるMVで、懐かしの映像を楽しもう。

■miwa コメント