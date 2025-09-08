miwa「ヒカリへ」×ドラマ『リッチマン、プアウーマン』SPコラボMV公開！小栗旬、石原さとみら出演
miwaの代表曲「ヒカリへ」と、ドラマ『リッチマン、プアウーマン』のスペシャルコラボMVが公開された。
■ドラマ『リッチマン、プアウーマン』名シーンをまとめたMV
2025年3月3日にデビュー15周年を迎えたmiwa。15周年を記念したベストアルバム『miwa』のリリースや、新宿歌舞伎町での大型路上ライブ開催など周年イヤーが盛り上がっている。
今回あらたなMVが公開された「ヒカリヘ」は、2012年、フジテレビ系毎週月曜夜9時放送のドラマ『リッチマン、プアウーマン』主題歌としてリリースされた。
2025年も、Ready Crew（レディクル）の新CMに起用されるなど、色あせることのない名曲として今なお聴かれ続け、1億再生超えのヒット曲を記録している。
今回公開されたMVは、当時のドラマ『リッチマン、プアウーマン』をダイジェスト的にまとめたもの。主演の小栗旬演じる日向徹、石原さとみ演じる澤木千尋の出演シーン他、相武紗季演じる朝比奈燿子、井浦新演じる朝比奈恒介の出演シーンも。
ドラマファンも納得の名シーンを集めた“平成”を感じられるMVで、懐かしの映像を楽しもう。
■miwa コメント
『リッチマン、プアウーマン』の世界観に『ヒカリヘ』が重なり、当時のドキドキを思い出して胸が熱くなりました…！ 懐かしいのに新鮮で、とても感動しています。みなさんもドラマを見ていたときのワクワクを思い出しながら楽しんでもらえたら嬉しいです。
■リリース情報
2025.08.20 ON SALE
Blu-ray＆DVD『miwa 15th anniversary 再現ライブツアー“guitarissimo”』
