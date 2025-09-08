『それSnowManにやらせて下さい』の大人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」が世界進出の快挙

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『それSnowManにやらせて下さい』の大人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」が、グローバル市場向けに再開発されることが発表された。

■「ダンスノ完コピレボリューション」とは

『それSnowManにやらせて下さい』の大人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」は、誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競うというもの。

TBSは、国際的にヒットフォーマットを配給するドイツ拠点の国際コンテンツグループであるSeven.One Studios Internationalと提携し「ダンスノ完コピレボリューション」をグローバル市場向けに再開発する契約を締結。

この番組企画をベースに、TBSとSeven.One Studios Internationalは、グローバル市場でも受け入れられるよう新クリエイティブ要素を加えたバージョンを再開発。グローバル市場に向けた新バージョンの企画は、2025年10月に行われるMIPCOMで発表される予定となっている。

■関係者コメント