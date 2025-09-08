HOKUTO（THE RAMPAGE吉野北人）新曲「ふたりでいようか」がTVアニメ『ふたりソロキャンプ』第2クールOPテーマに決定
THE RAMPAGEのボーカリスト・吉野北人が、“HOKUTO”としての初ソロイベント「HOKUTO 『LOVE PARADOX, LOVE MYSELF” Release Live』を9月8日に開催。
同イベント内で、新曲「ふたりでいようか」がTVアニメ『ふたりソロキャンプ』第2クールのオープニングテーマに決定し、9月29日に配信リリースされることが発表された。
■シンガーソングライターのFurui Rihoが作詞作曲
本作は、シンガーソングライターのFurui Rihoが作詞作曲を手掛け、編曲は新鋭プロデューサーknoakが担当。温かみのあるR＆Bサウンドに、キャッチーで耳に残るメロディが重なり、アニメ作品の世界観にやさしく寄り添う楽曲に仕上がっている。
TVアニメ『ふたりソロキャンプ』は、講談社『モーニング』にて連載中の出端祐大による同名漫画が原作で、累計発行部数は330万部以上を突破。10月2日24時30分より第2クールの放送がTOKYO MX他にてスタートする。
9月8日より、各配信サービスにてPre-add / Pre-saveもスタート。詳細はHOKUTOの公式SNSでチェックしよう。
■リリース情報
2025.09.29 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ふたりでいようか」
■関連リンク
TVアニメ『ふたりソロキャンプ』作品サイト
https://2solocamp-anime.com/
吉野北人 OFFICIAL X
https://x.com/HOKUTOBOO36
HOKUTO Staff X
https://x.com/hokuto_staff
吉野北人 OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/hokuto.yoshino.16_official
HOKUTO Staff Instagram
https://www.instagram.com/hokuto_staff
HOKUTO OFFICIAL TikTok
HOKUTO OFFICIAL YouTube
THE RAMPAGE OFFICIAL SITE
https://m.tribe-m.jp/artist/index/43