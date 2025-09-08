『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS）の企画『ダンスノ完コピレボリューション』が海外展開を始動する。

TBSは、ドイツ拠点の国際コンテンツグループ『Seven.One Studios International』と提携し、同企画をグローバル市場向けに再開発する契約を締結。誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし踊り切ることができるかを競う同企画をベースに、新クリエイティブ要素を加えたバージョンを再開発する。

グローバル市場に向けた新バージョンの企画は、今年10月フランス カンヌで開催される世界最大級コンテンツ見本市『MIPCOM』で発表される予定だ。

＜TBSホールディングス 執行役員 瀬戸口克陽 コメント＞

TBSは“Inspiring Global Love for Japan through Timeless Moments”をGlobal Business Brand Purposeと定めて、世界市場への本格的な進出に取り組んでいます。そうした中で、日本のゴールデンタイムで大きな成功を収めている大人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」を、世界的ヒットフォーマットを配給するSeven.One Studios Internationalと共に、世界中の視聴者へお届けできることを大変光栄に思います。

＜『それSnow Manにやらせて下さい』プロデューサー 松原拓也 コメント＞

“ダンスをメインにした企画”として、開始当初はチャレンジングではありましたが、今や番組の「顔」ともなっている大切な企画です。“老若男女問わず観ている人が楽しめるように”と作られた日本のバラエティ番組のイチ企画が、“世界中の人にも楽しんでもらえるかもしれない”という事にワクワクしています。Seven.One Studios Internationalの皆さんもこの企画へ情熱を持って接して頂き、大変感謝しております。

＜Seven.One Studios International マネージング・ディレクター ティム・ガーハルツ コメント＞

「ダンスノ完コピレボリューション」は、幅広いファミリー層に向けて明るく楽しいエンターテインメント体験を提供できるフォーマットです。エネルギッシュなパフォーマンス、セレブリティの参加、そして絶え間ないサプライズが、あらゆる世代の視聴者を魅了するでしょう。Seven.One Studios InternationalのチームはMIPCOMでクライアントの皆さまにこのフォーマットをご紹介できることを楽しみにしています。

（文＝リアルサウンド編集部）