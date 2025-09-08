½ä»ëÁ¥¡Ö²ÖÏ¡´Ï¡×°ú¤ÅÏ¤·¡¡é«ÉûÁíÅý¡¢Â¤Á¥·×²è¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ÑÀª¼¨¤¹¡¿ÂæÏÑ
¡Ê´ðÎ´Ãæ±û¼Ò¡Ë³¤ÍÎ°Ñ°÷²ñ³¤½ä½ð¡Ê³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¡Ë¤Î1000¥È¥óµé½ä»ëÁ¥¡Ö²ÖÏ¡´Ï¡×¤Î°ú¤ÅÏ¤·¼°¤¬8Æü¡¢ÂæÏÑ¹ñºÝÂ¤Á¥´ðÎ´¹©¾ì¡ÊËÌÉô¡¦´ðÎ´»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿é«Èþ¶×¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ó¤¤ó¡ËÉûÁíÅý¤Ï¡¢³¤¾å¤ÎËÉ±ÒÀþ¹½ÃÛ¤Ï¡ÖËÉ±Ò¤òÃ±¤Ê¤ëÌóÂ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¤·¡¢º£¸å¤Î½ä»ëÁ¥·úÂ¤·×²è¤¬»þ´Ö¡¢¼Á¡¢Í½»»¤È¤â¤ËÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤è¤¦´Ø·¸¼Ô¤ò·ãÎå¤·¤¿¡£
²ÖÏ¡´Ï¤ÏÂæÏÑ¤¬¼«¼ç·úÂ¤¤¹¤ë1000¥È¥óµé½ä»ëÁ¥¤Î4ÈÖ´Ï¡£ÂæÏÑ¹ñºÝÂ¤Á¥¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´Ä¹Ìó98.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý13.2¥á¡¼¥È¥ë¡¢ËþºÜÇÓ¿åÎÌ¤Ï2100¥È¥óÍ¾¤ê¡£½¾Íè¤Î1000¥È¥óµé½ä»ëÁ¥¤ËÈæ¤ÙÂÑÇÈÀ¤¬¹â¤¯¡¢17¡Á21¥Î¥Ã¥È¤ÎÉ÷¤Ç¤â¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÎÎ¥È¯Ãå¤ò°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡£À¯ÉÜ·Ï¸¦µæµ¡´Ø¡¢¹ñ²ÈÃæ»³²Ê³Ø¸¦µæ±¡¡ÊÃæ²Ê±¡¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿±ó³ÖÁàºî¼°Ìµ¿Í½Æ²Í¡ÖÄÃ³¤¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
é«»á¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¶áÇ¯¡¢½ä»ëÁ¥Äú¤ÎÈ¯Å¸·×²è¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢º£¸å¤âÂ¤Á¥·×²è¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀâÌÀ¡£´ÏÂâ¤ÎÇ½ÎÏ¸þ¾å¤ä³¤°è¤ÎËÉ±ÒÀþ¤Î¶¯²½¤òÀä¤¨¤º¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
³¤ÍÎ°Ñ°÷²ñ¤Î´ÉÊËÎè¼çÇ¤°Ñ°÷¡Ê³ÕÎ½¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±´Ï¤ÎÌ¿Ì¾»þ´ü¤ÏºòÇ¯4·î¤ËÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¤¬Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÅìÉô²ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö²ÖÏ¡¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£²ÖÏ¡¤Î¿Í¡¹¤¬ÈïºÒ¸å¤Ë¼¨¤·¤¿Í¦µ¤¤È¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡ËÀ¤ò±è´ßËÉ±Ò¤ÎÀº¿À¤È¤¹¤ë¤È¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¡¢1000¥È¥óµé½ä»ëÁ¥5ÈÖ´Ï¤ÎÌ¿Ì¾¡¦¿Ê¿å¼°¤âÊ»¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Öß°¸Ð´Ï¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê²¦Ä«üª¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
²ÖÏ¡´Ï¤ÏÂæÏÑ¤¬¼«¼ç·úÂ¤¤¹¤ë1000¥È¥óµé½ä»ëÁ¥¤Î4ÈÖ´Ï¡£ÂæÏÑ¹ñºÝÂ¤Á¥¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´Ä¹Ìó98.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý13.2¥á¡¼¥È¥ë¡¢ËþºÜÇÓ¿åÎÌ¤Ï2100¥È¥óÍ¾¤ê¡£½¾Íè¤Î1000¥È¥óµé½ä»ëÁ¥¤ËÈæ¤ÙÂÑÇÈÀ¤¬¹â¤¯¡¢17¡Á21¥Î¥Ã¥È¤ÎÉ÷¤Ç¤â¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÎÎ¥È¯Ãå¤ò°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡£À¯ÉÜ·Ï¸¦µæµ¡´Ø¡¢¹ñ²ÈÃæ»³²Ê³Ø¸¦µæ±¡¡ÊÃæ²Ê±¡¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿±ó³ÖÁàºî¼°Ìµ¿Í½Æ²Í¡ÖÄÃ³¤¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
³¤ÍÎ°Ñ°÷²ñ¤Î´ÉÊËÎè¼çÇ¤°Ñ°÷¡Ê³ÕÎ½¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±´Ï¤ÎÌ¿Ì¾»þ´ü¤ÏºòÇ¯4·î¤ËÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¤¬Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÅìÉô²ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö²ÖÏ¡¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£²ÖÏ¡¤Î¿Í¡¹¤¬ÈïºÒ¸å¤Ë¼¨¤·¤¿Í¦µ¤¤È¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡ËÀ¤ò±è´ßËÉ±Ò¤ÎÀº¿À¤È¤¹¤ë¤È¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¡¢1000¥È¥óµé½ä»ëÁ¥5ÈÖ´Ï¤ÎÌ¿Ì¾¡¦¿Ê¿å¼°¤âÊ»¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Öß°¸Ð´Ï¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê²¦Ä«üª¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë