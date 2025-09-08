¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù3»þ´ÖSP¤ÎÂè1ÃÆ½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¡ªCreepy Nuts¡¢HANA¡¢JO1¤éÁ´7ÁÈ
9·î29Æü19»þ¤«¤é3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤ÎÂè1ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ª¤è¤Ó²Î¾§³Ú¶Ê¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ²Î¾§³Ú¶Ê
XG¡ÖGALA¡×
¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡Ö¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¸÷¡×
Creepy Nuts¡ÖMirage¡×¡ÖÌ²¤ì¡×
JO1¡ÖHandz In My Pocket¡×
Da-iCE¡ÖTasty Beating Sound¡×
Ä¶ÆÃµÞ¡ÖNINE LIVES¡×
HANA¡ÖBAD LOVE¡×¡ÖBlue Jeans¡×
¢¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¸Þ½½²»½ç
¢£Creepy Nuts¤Ï¡ÖMirage¡×¡ÖÌ²¤ì¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª
Creepy Nuts¤ÏÏÃÂê¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖMirage¡×¡ÖÌ²¤ì¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¡£¥¢¥Õ¥í¥Óー¥Ä¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖMirage¡×¤È¡¢¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥Óー¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖÌ²¤ì¡×¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ÇÌ¥¤»¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
HANA¤ÏºÇ¿·¶Ê¤Ç¼«¿È¤Î³ëÆ£¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¥éー¥Á¥åー¥ó¡ÖBAD LOVE¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÂ¾¡¢²»³Ú¥Á¥ãー¥È¤òÀÊ´¬Ãæ¤Î¡ÖBlue Jeans¡×¤ò¤ª¤«¤ï¤ê¥é¥¤¥Ö¡£
JO1¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤5¼þÇ¯¥¤¥äー¤Ç¡¢¡È¥Ý¥±¥Ã¥È¡É¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖHandz In My Pocket¡×¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Ï¡Öº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ò²¿ÅÙ¤â¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤È´¤¯ÎÏ¡×¤òÉ½¤¹¤³¤È¤ï¤¶¡ÈCat has NINE LIVES. ¡ÊÇ¤Ë¶åÀ¸¤¢¤ê¡Ë¡É¤È¥á¥ó¥Ðー9¿Í¤Î»×¤¤¤ò½Å¤Í¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÏÃÂê¤Î¿·¶Ê¡ÖNINE LIVES¡×¤ò¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
XG¤Ï¡¢Ì¤Íè´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥Óー¥È¤ÇÌ¥¤»¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖGALA¡×¡¢¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¸÷¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Da-iCE¤Ï¡Ø²»³Ú¤ÎÆü2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥³¥³¥í¥ª¥É¥ë¤ªº×¤ê¥½¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤ÈÀ©ºî¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖTasty Beating Sound¡×¤ò¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤ª¤«¤ï¤ê¥é¥¤¥Ö¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù
09/29¡Ê·î¡Ë19:00～21:54
¿Ê¹Ô¡§¤¨¤È¤Á¤ã¤ó¡Ê¹¾Æ£°¦£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
