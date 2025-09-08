◇パ・リーグ オリックス2-4ロッテ（2025年9月8日 ZOZOマリン）

オリックスは相手を上回る11安打を放ちながら2点にとどまり、連勝は3で止まった。

初回1死一、三塁で、4番・頓宮が中前適時打。幸先よく先制したが、以降はロッテ投手陣を攻めあぐねた。最終回に太田の遊ゴロの間に1点を返すも、及ばなかった。

「右ハムストリングの筋損傷」で7月8日に出場選手登録を抹消された森が、昇格即「6番・DH」で出場も、4打数無安打。左足首の故障から8月19日の日本ハム戦で復帰後、全17試合でDHだった西川が左翼守備に就くなど、完全体の打線で臨んだが、打線のつながりを欠いた。

先発のエスピノーザは、初回先頭から3連打を浴びるなど3失点。立ち直りを見せた2回以降は無失点に抑えたが、6回5安打3失点（自責2）で7敗目（5勝）。「全体的に投げている感覚自体は悪くなかったと思いますし、2回以降は捕手とコミュニケーションを取りながら、うまく修正していいピッチングをすることができたと思います。それだけに、初回のところが悔しいです」と振り返った。