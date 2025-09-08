»²À¯À¯Ä´²ñÄ¹Êäº´¤ËËÅÄ¿¿Í³»Ò»á¡¡¸µ¼«Ì±ÅÞ½°±¡µÄ°÷
¡¡»²À¯ÅÞ¤Ï8Æü¡¢À¯Ä´²ñÄ¹Êäº´¤Ë¸µ¼«Ì±ÅÞ½°±¡µÄ°÷¤ÎËÅÄ¿¿Í³»Ò»á¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ïÇ¤Ìò°÷²ñ¤Î°ì°÷¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê½Ð¿È¤ÎËÅÄ»á¤ÏÈë½ñ¤Ø¤ÎË½¹Ô¤äË½¸À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¼«Ì±¤òÎ¥ÅÞ¸å¡¢2017Ç¯½°±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖËÅÄ»á¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¯¤³¤·¤¿ÌäÂê¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¤ï¤¬ÅÞ¤ÏÇ½ÎÏ¤È»×¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÈÅÞ±¿±Ä¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ËÅÄ»á¤ÏÀ¯ºöÎ©°Æ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä´±Ä£¤È¤ÎÀÞ¾×¤òÃ´Åö¡£¹ñÀ¯Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Î¿Í»ö¤Ç¤Ï¡¢ÉûÂåÉ½¤ËµÈÀîÎ¤Æà½°±¡µÄ°÷¤ò½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£