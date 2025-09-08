“99のセクハラ”を認定され辞職した岐阜県岐南町の小島前町長が、町議会議員選挙に当選しました。

◇

「当選証書、小島英雄さま、おめでとうございます」

岐阜県岐南町の小島英雄前町長（75）。町議会議員選挙で、2位当選。“1年半ぶり”に町の職に“返り咲き”ました。

──セクハラ問題を受けても2位？

岐阜・岐南町 小島英雄 前町長（75）

「その思いは住民は僕を信用してくれた。その話はこれ以上しないでください」

岐阜・岐南町 小島英雄 前町長（当時74）（去年2月）

「兄貴から電話がかかってきて『何やってるんだお前は』と怒られました」

町長時代に、“99のセクハラ行為”を起こした小島氏。

調査報告書より

「スカートを履いていた日、『その下は何かはいとるんか』と聞かれた」

「町長室で打ち合わせをしていたところ『大変やな』と言って頭をポンポンと触られた」

岐阜・岐南町 小島英雄 前町長（当時74）

「自身では、セクハラとして思っております。頭触ること自体がね。私どもの時代は頑張った子・よくできた子は頭をなでてもらった経緯がある。時代錯誤、その認識は十分自覚してます」

去年3月、町長を辞職しました。

あれから1年半。住民の声を受け、町議選に立候補した小島氏。

岐阜・岐南町 小島英雄 前町長（75）

「そういうことはないように気をつけて、私たちの時代は、古き良き時代はなくなった」

◇

そして7日。報道陣を事務所に入れず、迎えた投開票日。事務所からバンザイが聞こえてきました。

定数10に対して16人が立候補する中、小島氏は2位で当選しました。

岐阜・岐南町 小島英雄 前町長（75）

「議員としての活動を一生懸命やっていく」

──セクハラ問題を受けても2位だった。

岐阜・岐南町 小島英雄 前町長（75）

「その思いは住民は僕を信用してくれた」

──禊（みそ）ぎは終わった？

岐阜・岐南町 小島英雄 前町長（75）

「はいはいはい」

◇

小島氏の当選に町民は…。

岐南町民（20代）

「同じことを繰り返さなければいいかな」

岐南町民（50代）

「ショック。出馬も避けてほしかったのが本音」

岐南町民（80代）

「今回は“再当選”と思って。男気のある人じゃないですか」

◇

岐南町役場では、ハラスメントの被害者と認定された女性職員が今も働いているため、町は職員の保護を徹底するとしています。