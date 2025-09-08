ソファで気持ちよさそうに爆睡していた猫ちゃんですが、ある音には敏感に反応して…。抜群の瞬発力を発揮した猫ちゃんの姿が面白いと、大きな話題を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で7.1万再生を突破し、「ご飯のことで頭いっぱいの猫さん」「寝姿の可愛さよ」といった声が集まっています。

【動画：気持ちよさそうに眠っていた猫→『ご飯が出てくる音』が聞こえた次の瞬間…】

気持ちよさそうに爆睡中

TikTokアカウント「あにょみ」に登場したのは、キジサビ猫の「あにょ」ちゃん。犬の「シエル」ちゃんと「ベル」ちゃんと一緒に暮らしている、末っ子の女の子です。

19時になると自動給餌器からご飯が出てくるように設定しているという飼い主さん宅。あにょちゃんはとっても食欲旺盛なのだそうですが、この日は19時近くになっても気持ちよさそうに爆睡していたといいます。そんな爆睡中のあにょちゃんでしたが…。

ご飯が出てくる音が聞こえると…

なんと、自動給餌器からご飯が出る「カラ…カラッ」という音が聞こえてくると、一瞬で起き上がったのだとか。音が鳴った瞬間にすぐさまご飯の方向へ向かう素振りを見せており、飼い主さんもその速さに思わず笑ってしまったそうです。

美味しいご飯があにょちゃんの生きがい

「本当に寝てたんだよね…？」と疑いたくなってしまうほど、抜群の瞬発力を披露してくれたあにょちゃん。たとえ他に大きな音が鳴っていても、あにょちゃんなら自動給餌器の音を聞き分けられそうですね。

投稿は、TikTokにて1,000件の高評価を集めるなど、大きな反響を呼びました。あにょちゃんの早すぎる行動を見て、爆笑した視聴者の方も多いようです。

投稿を見たTikTokユーザーからは、「もうヤラセとしか思えない起き上がり速度w」「私もこのくらいパキッと起きられたら良いのに…」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「あにょみ」では、あにょみちゃんや一緒に暮らす2匹のワンちゃんの様子が投稿されています。

あにょちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「あにょみ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。