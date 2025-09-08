Ç¤¬¥¦¥ó¥Á¤ÎÁ°¸å¤ËÌÄ¤¯¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ï¥¤¡×¤Î¥Ê¥¾¡Ä¹Í¤¨¤é¤ì¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡¡ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â
¥È¥¤¥ì¥Ï¥¤¡©Ç¤¬¥¦¥ó¥Á¤ÎÁ°¸å¤ËÌÄ¤¯3¤Ä¤ÎÍýÍ³
¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ï¥¤¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÁö¤ê²ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áö¤ê¤Ê¤¬¤éÍº¤¿¤±¤Ó¤Î¤è¤¦¤ËÌÄ¤¤¤¿¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¤â¤È¤ØÍè¤ÆÂç¶½Ê³¤Ç¥Ë¥ãー¥Ë¥ãーÌÄ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
1.¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿
¥È¥¤¥ì¥Ï¥¤¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÇÓÝõÁ°¤Ë¤ÏÌÄ¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÇÓÝõ¤ÏÀ¸ÍýÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ç¤ÏÇÓÝõ¸å¤ËÁÖ²÷´¶¤«¤éÁö¤ê²ó¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¥Ë¥ã¥ª～¥ó¡¢¥Ë¥ã¥ª～¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¡¢µÞ¤Ë¡©¡×¤È»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸µµ¤¤ÊÇ¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëÀµ¾ï¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£Ç¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤è¤·¡¢½Ð¤¿¤¾～¡×¤È¤¤¤¦´¿´î¤ÎÍº¤¿¤±¤Ó¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2.¥È¥¤¥ì¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
ÇÓÝõ¸å¤Ë¤¹¤°¤Ë»ô¤¤¼ç¤Î¤â¤È¤Ë¤¤Æ¡¢¥Ë¥ãー¥Ë¥ãーÂçÁû¤®¤¹¤ë¥È¥¤¥ì¥Ï¥¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¥È¥¤¥ì¤Î¸å¤Ï¡¢É¬¤º¼«Ê¬¤Î¤â¤È¤ËÍè¤ÆÌÄ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¡¢¡Ö½Ð¤¿¤è¡×¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¡ÖÊÒ¤Å¤±¤Æ¡×¤Î¤ª´ê¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Â¿Æ¬»ô¤¤¤Î¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÃ¯¤«¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤¥ì¤ò¸«¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¡Ö¥È¥¤¥ì¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤éÁá¤¯ÊÒ¤Å¤±¤Æ¡×¤È¸À¤¤¤ËÍè¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¤ÏËÜÇ½Åª¤ËÇÓÝõÊª¤Î¥Ë¥ª¥¤»Ä¤ê¤ò·ù¤¦¤Î¤Ç¡¢¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.ÄË¤ß¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î²ÄÇ½À
°ìÊý¤Ç¡¢ÇÓÝõÁ°¤äÇÓÊØÃæ¤ËÌÄ¤¯ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢ÊØÈë¤äÇÓÝõÄË¤ÎÉÔ²÷´¶¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿ÈÂÎ¤Î¤É¤³¤«¤¬ËýÀÅª¤ËÄË¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿©Íß¤ÎÄã²¼¤ä¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥ó¥Á¤Î¤È¤¤À¤±ÌÄ¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÊØ¤¬¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÇÓÊØ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¥É¥é¥¤¥Õー¥É¤¬¼çÂÎ¤Ç¿åÊ¬ÀÝ¼è¤¬¾¯¤Ê¤¤Ç¤Ï¡¢ÊØÃæ¤ÎÁ´ÂÎ¿åÊ¬ÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÇÓÊØ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸Ç¤Þ¤ëº½¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Á¥«¥Á¤ÎÊØ¤Ïº½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¡¢¿åÊ¬ÉÔÂ¤Ê¤Î¤«È½ÃÇ¤·¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤êÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÇÓÊØ»þ¤Ë¶ì¤·¤¤¤ÈÌÄ¤À¼¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤ë¤Î¤òÌÂ¤¦¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¥Ï¥¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤éÊØ¤ÎÍÍ»Ò¤âÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«Ê¬¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¡©Àµ¾ï¹ÔÆ°¤È°Û¾ï¤Î¥µ¥¤¥ó
Ç¤¬¥È¥¤¥ì¤ÎÁ°¸å¤ËÌÄ¤¯¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢Áá¤¤¤¦¤Á¤«¤é¡¢¹ÔÆ°¤ÎÉÑÅÙ¤äÌÄ¤Êý¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤Þ¤ËÌÄ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¡ÊÃ±¤Ê¤ë¥È¥¤¥ì¥Ï¥¤¡Ë¤Ê¤é¡¢¤Û¤ÜÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ëè²óÇÓÊØÃæ¤Ë¤âÌÄ¤¯¡¢¶ì¤·¤½¤¦¤ËÇÓÊØ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¤«¤ÎÉÔÄ´¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊØ¤¬¥³¥í¥³¥í¤Ç¹Å¤¤¡¢·ì¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ÉÇÓÝõÊª¤Î°Û¾ï¤ä¡¢ÇÓÝõ¸å¤Ë¤·¤¤ê¤Ë¤ª¿¬¤òçÓ¤á¤¿¤ê¡¢Æ°¤¤¬Æß¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ì¤ÐÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾É¾õ¤¬°ì»þÅª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÄ¤À¼¤äÆ°ºî¤òÆ°²è¤ÇµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¢¤È¤ÇÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¿Ç»¡»þ¤Ë¤Ï¡¢¸ýÆ¬¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤À¤±¤è¤ê¤â¡¢±ÇÁü¤¬¤¢¤ëÊý¤¬Åª³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Î¥È¥¤¥ì¥Ï¥¤¤Ï¡¢ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÁö¤ê²ó¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ÇÌÄ¤¯¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¹ÔÆ°¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÌÄ¤¯¥¿¥¤¥×¤Î¥È¥¤¥ì¥Ï¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÓÝõ¸å¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÁö¤ê²ó¤ê¤Ê¤¬¤éÌÄ¤¯¤Û¤«¡¢¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»ô¤¤¼ç¤Î¸µ¤Ø¶î¤±´ó¤Ã¤ÆÌÄ¤¯¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢ÌäÂê¤Î¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÇÓÝõ»þ¤ËÌÄ¤¯¹Ô°Ù¤ÏÊØ¤Î°Û¾ï¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÓÊØ¤ÎÁ°¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¤âÌÄ¤¯¡¢ÊØ¤¬¹Å¤¤¡¢Á¯·ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Î°Û¾ï¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¥È¥¤¥ì¤Î¤È¤¤ËÌÄ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï½Ã°å»Õ¤âÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊØ¤Î¾õÂÖ¤äÇÓÝõÁ°¸å¤ÎÇ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ°²è¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤Ç¤¤¿¤éÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§²ÃÆ£·Ë»Ò)