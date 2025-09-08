朝食の定番がミニサイズに♡【ガチャ】眺めていたくなる可愛さ！「食品アイテム」

食品のミニチュアが【ガチャ】でゲットできるって知ってる？ 可愛らしいミニサイズながら、本物によく似たパッケージを再現。見た目のユニークさにクスッと笑えるかも。今回はヨーグルトや野菜ジュース & スムージーといった、朝食の定番とも言える「食品アイテム」のミニチュアをピックアップしました。

パケまで忠実に再現！？「森永乳業 ヨーグルトミニチュアコレクション」

【森永乳業】のさまざまなヨーグルト商品がガチャになって登場！ パッケージを再現した全6種類のヨーグルトは、ボールチェーン付きで目印にも活躍してくれそうです。公式サイトによれば2個パックは「シュリンク仕様を再現したハイクオリティな仕上がり」とのこと。可愛らしいミニサイズながら本物によく似たつくりに驚かされます。

紙パックやボトルも揃った「カゴメ野菜生活100 ミニチュアチャーム」

野菜ジュースやスムージーも、パッケージを再現した小さいチャームになって登場しています。こちらは【カゴメ】の「野菜生活100」シリーズがラインナップされており、紙パックからペットボトルまで全8種類。小さいサイズ感が可愛らしく、キーメッセージが書かれたチャームも付いていて、コレクター心をくすぐられそうです。

