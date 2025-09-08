9月29日放送「CDTV」出演者＆歌唱曲第1弾発表 XG・JO1・HANAら【一覧】
【モデルプレス＝2025/09/08】TBSでは、9月29日よる7時から『CDTVライブ！ライブ！』を3時間にわたって放送。このたび、多彩な出演者と歌唱曲ラインアップの第1弾が発表された。
【写真】XG、衝撃のバリカンシーン
Creepy Nutsは話題のTVアニメシリーズの主題歌として書き下ろした「Mirage」「眠れ」の豪華2曲ライブを披露。アフロビーツのサウンドがグローバルで注目を集めている「Mirage」と、ダンサブルなビートが印象的な「眠れ」、それぞれ異なる表情で魅せるライブパフォーマンスが見どころとなる。
さらに、人気急上昇中のHANAは最新曲で自身の葛藤をパワフルに描いたキラーチューン「BAD LOVE」をフルサイズで披露するほか、音楽チャートを席巻中の「Blue Jeans」をおかわりライブ。
JO1は記念すべき５周年イヤーで、“ポケット”をキーワードに、無限の可能性をテーマにした最新曲「Handz In My Pocket」、超特急は「困難な状況を何度も乗り越え、しぶとく生き抜く力」を表すことわざ“Cat has NINE LIVES. （猫に九生あり）”とメンバー9人の思いを重ねて制作された話題の新曲「NINE LIVES」を、フルサイズテレビ初パフォーマンス。
XGは、未来感あふれるサウンドとダンサブルなビートで魅せる最新曲「GALA」、キタニタツヤはテレビアニメのオープニングとして書き下ろされた、温かみのあるサウンドで心に寄り添う「まなざしは光」をライブ。そして、Da-iCEは『音楽の日2025』に出演した際に「ココロオドルお祭りソング」というテーマのもと制作した楽曲「Tasty Beating Sound」を、フルサイズでおかわりライブを届ける。（modelpress編集部）
XG「GALA」
キタニタツヤ「まなざしは光」
Creepy Nuts「Mirage」「眠れ」
JO1「Handz In My Pocket」
Da-iCE「Tasty Beating Sound」
超特急「NINE LIVES」
HANA「BAD LOVE」「Blue Jeans」
【Not Sponsored 記事】
【写真】XG、衝撃のバリカンシーン
◆9月29日放送「CDTVライブ！ライブ！」
Creepy Nutsは話題のTVアニメシリーズの主題歌として書き下ろした「Mirage」「眠れ」の豪華2曲ライブを披露。アフロビーツのサウンドがグローバルで注目を集めている「Mirage」と、ダンサブルなビートが印象的な「眠れ」、それぞれ異なる表情で魅せるライブパフォーマンスが見どころとなる。
JO1は記念すべき５周年イヤーで、“ポケット”をキーワードに、無限の可能性をテーマにした最新曲「Handz In My Pocket」、超特急は「困難な状況を何度も乗り越え、しぶとく生き抜く力」を表すことわざ“Cat has NINE LIVES. （猫に九生あり）”とメンバー9人の思いを重ねて制作された話題の新曲「NINE LIVES」を、フルサイズテレビ初パフォーマンス。
XGは、未来感あふれるサウンドとダンサブルなビートで魅せる最新曲「GALA」、キタニタツヤはテレビアニメのオープニングとして書き下ろされた、温かみのあるサウンドで心に寄り添う「まなざしは光」をライブ。そして、Da-iCEは『音楽の日2025』に出演した際に「ココロオドルお祭りソング」というテーマのもと制作した楽曲「Tasty Beating Sound」を、フルサイズでおかわりライブを届ける。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
XG「GALA」
キタニタツヤ「まなざしは光」
Creepy Nuts「Mirage」「眠れ」
JO1「Handz In My Pocket」
Da-iCE「Tasty Beating Sound」
超特急「NINE LIVES」
HANA「BAD LOVE」「Blue Jeans」
【Not Sponsored 記事】