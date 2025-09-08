パパさんに“あること”をされた猫ちゃんが…すっかり人間不信になってしまい、“家政猫はみた”状態になっている姿が可愛すぎると話題になっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で50万再生を突破し、「9月新飼い主オーディション開催」「相当トラウマになってそうw」といった声があがりました。

【動画：猫の顔の前でパパが『オナラ』をしてしまった結果…】

人間不信になってしまった吾郎くん

TikTokアカウント「@gorogoro_cat」に投稿されたのは、足長マンチカンの「吾郎」くんがすっかり人間不信になってしまった姿をとらえた動画です。

その日、なんとお顔の前でパパさんにオナラをされてしまったという吾郎くん。犯人であるパパさんの供述によると不可抗力だったとのことですが、そのあまりの仕打ちに傷ついてしまったよう。傷心した吾郎くんは、すっかり人間不信におちいってしまったのだとか。

家政猫はみた！？

オナラをされてしまったあと、吾郎くんはそっとパパさんから距離を置き、少し離れたところにある引き戸の影に半分身を隠し、物言いたげにパパさんを見つめていたといいます。

ふわふわの長い毛と大きなお目目が可愛らしい吾郎くんですが、その表情はいつもとは違い悲しげにも、静かな怒りをたたえているようにも見えます。吾郎くんの心境を考えるとかわいそうではありますが、絶妙なポジションからじっと見つめている姿が可愛らしくて、胸がキュンとしてしまいます。

復讐の後は……

実はこの後、オナラのあまりの臭さに激怒した吾郎くんは、パパさんの足をガブガブ噛むことで復讐を果たしていたのだとか。やられっぱなしでは終わらない吾郎くんの執拗な噛みっぷりと、パパさんのデジタル処理されたかのような高さの悲鳴に、つい笑ってしまいます。

最終的に、おもちゃで遊ぶことで無事和解することができたという、パパさんと吾郎くん。平和な仲直り方法が微笑ましくて、思わず笑顔になってしまいます。

引き戸の影からじっと見つめてくる吾郎くんの姿に、動画の視聴者からは「心なしかマジでごめんに死ぬほど気持ち詰まって聞こえる笑」「親しき仲にも礼儀あり…にゃん」といったコメントの他に、「なんでそんなことするの？って顔してる♡」「傷ついた顔してるw」「『こいつ どうしてくれようか』って顔してる」「『信じてたのに…』って切ない顔をしている」といった、さまざまな感情がこもった吾郎くんの心境を推察するコメントも多数寄せられました。

TikTokアカウント「@gorogoro_cat」では、最近少々ふんわりしてきたためダイエット中だという吾郎くんの、クスッと笑える可愛すぎる日常の様子をおさめた動画が多数投稿されています。

