WTTコンテンダー・アルマトイ

卓球のWTTコンテンダー・アルマトイは7日、カザフスタンのアルマトイで各種目の決勝が行われた。女子ダブルスでは橋本帆乃香（デンソー）、佐藤瞳（日本ペイント）組が優勝。決勝では中国の石洵瑶、銭天一組を寄せ付けず3-0（11-5、11-4、11-6）でストレート勝ちした。卓球王国にも恐れられる日本のカットマンペア。またも中国では落胆の声が上がった。

中国メディア「SOHU」は「中国女子ダブルスペアが決勝で0-3で再び橋本帆乃香に惨敗」のタイトルで記事を掲載。シングルスでも中国選手に牙をむく橋本に特に注目していた。さらに橋本、佐藤ペアを「現在卓球界トップクラスのペア」と称賛。「ともに個人としての能力も高く、ペアとしても非常によく息があっており、石洵瑶、銭天一ペアは今回、非常に厳しい戦いを強いられた」と振り返った。

さらに同国メディア「網易新聞」も「試合を通じてミスが多く、まったく歯が立たず」と見出しで完敗を伝えた。中国ペアについて「（第1ゲームは）我慢が足りないうえ、回転に対する判断も悪く、中盤ですでに3-5と出遅れ、その後もフォアハンドのミスを連発し、相手ペアにあまりにも多くのチャンスを与え、最終的に5-11で落とした。このゲームだけでも、フォアハンドのミスが6つほどあったのではないか。中盤からのミスが多すぎた」と精彩を欠いた内容を伝えた。

「この試合では実力の差が大きく、中国ペアは歯が立たず、最終的に攻撃も防御もままならなかった。カットに対して成す術を知らないため、フォアハンドの実力、能力をできる限り高めるほかはないだろう」

記事ではこうも記されていた。ネット上でも「銭石の2人は、日本人ペアを前に、まるで秋風に舞う落ち葉のように簡単に負けてしまった」「ふがいない」「ペアが2人ともカットマンというのは、確かに手ごわい」「3ゲームで15点とはあまりにひどい」「中国選手が次々とカットマンに敗れているが、コーチ陣はいったい何をしているのだろう」と落胆するファンの声が上がっていた。

橋本は女子シングルス決勝でも中国選手を破り、今大会で2冠を達成している。



（THE ANSWER編集部）