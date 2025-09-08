声優・小坂井祐莉絵の1st写真集（タイトル未定、イマジカインフォス）が11月21日に発売されることが決定し、このほど先行カットが解禁された。



【写真】背中ばっかーん！！ 見たことない豪快ドレス姿にドキドキ

今作の舞台は、常夏の国・シンガポール。マリーナベイ・サンズや緑豊かな庭園を背景に、これまでに見たことのないような大胆な姿を披露。初挑戦したカットや美背中を全開にした衣装、マーライオン前でのかわいらしいショットなどが先行カットとして公開された。



自身のXでは「あれ…？ユリエの髪の毛の長さが…？」とカットによって異なる髪形をアピール。「ちょっと頑張りました！！買ってください！」と呼びかけた。ファンからは「買います！」「すごくキレイです」「頑張りすぎで見る方が照れちゃうわー」「攻めてるなぁ」「写真だと普段と雰囲気違って見えて良いですね」などの声が寄せられている。



小坂井は主な出演作に「恋と呼ぶには気持ち悪い」（有馬一花）、「阿波連さんははかれない」（宮平先生）、「ホリミヤ」（吉川由紀）、「邪神ちゃんドロップキック」（ぺこら）などがある。また、女子プロレス団体「スターダム」のリングアナウンサーとしても活動している。



（よろず～ニュース編集部）