NEWS、約1年ぶりに「anan」表紙に登場 歳月に磨かれた美学を気品あふれるグラビアで魅せる！
NEWSが、9月17日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2463号の表紙に約1年ぶりに登場。結成22周年を迎え、現在も常に新たな挑戦に取り組みながら、熱狂を生むライブを届け続けるNEWS。そんな3人が磨き続ける美学を誌面で体現する。
【写真】佐藤隆太×加藤シゲアキ、「船」で東京の海を捜査！ 『新東京水上警察』10月スタート ライバルには“湾岸署”も
同号の特集は、多くの人々の心を熱くするエンタメの最前線に迫る「熱狂のカタチ 2025」特集。その表紙を飾るのは、結成22周年を前に、現在も全国ツアーの真っただ中にあるNEWSの3人。メンバー自身が演出を手がけるライブでは、常に新たなエッセンスを取り入れ続け、志向性の高い無二のステージで熱気あふれる空間を生み出し続けています。格調高く際立たせながら、そのプロフェッショナルな哲学に迫るグラビア＆インタビューを届ける。
グラビアでは、スーツスタイルをミニマルなセットで格調高く撮り下ろしたモノクロの世界と、秋らしいプレイフルなカラースタイルでナチュラルな表情を切り取った2つのバージョンを展開。スーツスタイルでは、素材やサイズ感、着崩し方に3人それぞれの個性を投影した衣装を用意。静謐ながらも熱く鋭い表情を大胆に切り取った。
一方、カラースタイルでは、オーバーサイズのレイヤードや大人なトラックスーツスタイル、同系色でのスタイリングなど、遊び心あふれる秋色の衣装とリンクしたセットで、柔らかくアンニュイな姿をキャッチ。NEWSの3人から感じる、気品ある佇まいと、遊び心や親しみやすさ、その両面を堪能できる珠玉のグラビアを届ける。
もはや恒例になった夏フェスへの出演に加え、現在は全国8都市をめぐるアリーナツアーを開催中のNEWS。それぞれの志向性を追求し、メンバー自らが演出を手がけるライブでは、デビュー22周年を迎えたいまも表現の挑戦を重ね、新たな熱気を届け続けている。インタビューでは、そんな3人に“熱狂の現場”をいかに生み出しているのかを深掘り。長年ともに歩んできたファンと築く熱い空間について、それぞれの視点から語ってもらった。さらに、彼らがいま夢中になっている“熱狂エンタメ”についても直撃した。
「熱狂のカタチ 2025」特集では、みんなの気持ちを揺り動かし、大きな熱狂を呼んでいる人、作品、モノにフォーカス。葛飾北斎の人生を描いた映画『おーい、応為』に出演する長澤まさみと永瀬正敏、歌舞伎界の新鋭・市川團子、T‐POPのニューウェーブ・JASP.ER、恋愛リアリティ・ショー『今日、好きになりました。』のキャスト、「kawaii」を生み出し続けるアソビシステムのクリエイターなど、いま盛り上がりを見せる各界の豪華な面々へのインタビューから、バズを生み出している秘密に迫る。
さらに、唯一無二のエンターテイナーである、ふぉ〜ゆ〜の4人の魅力に迫る特集記事や岡田准一の連載「オカダのミカタ」の第2回も掲載する。
「anan」2463号は、マガジンハウスより9月17日発売。特別定価880円（税込）。
