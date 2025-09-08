上白石萌歌、CM撮影でかぐや姫に変身 かわいいオフショに「お美しいでございます」「萌歌姫 とても似合ってます」
女優・上白石萌歌が、8日にインスタグラムを更新。自身が出演するCMからオフショットを公開すると「似合うね」「かわいいいい」など反響が集まっている。
【写真】本物のかぐや姫みたいに美しい上白石萌歌
現在放送中のCM『赤いきつね緑のたぬき「かぐや姫と月見そば」篇』に武田鉄矢と出演している上白石。今回の投稿では「お月見するなら緑のたぬき」とつづり、着物を着てかぐや姫にふんしたオフショットを公開した。ぱっつん前髪のロングヘアは本物のお姫様のようで美しい。
コメント欄には「すんごい萌歌ちゃんお姫様」「お美しいでございます」「萌歌姫 とても似合ってます」「萌歌さんかぐや姫も似合いすぎてて本当にかわいくて最高です！！」など、ファンからの絶賛が相次いでいた。
■上白石萌歌（かみしらいし もか）
2000年2月28日生まれ。鹿児島県出身。東宝芸能所属。2011年、第7回「東宝シンデレラオーディション」で史上最年少の10歳にしてグランプリを受賞し、審査員特別賞を受賞した姉の上白石萌音とともに芸能界入り。
引用：「上白石萌歌」インスタグラム（＠moka____k）
