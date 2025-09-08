miwa、「ヒカリヘ」×『リッチマン、プアウーマン』コラボMV公開 小栗旬＆石原さとみの名シーンも「ドキドキを思い出して胸が熱く」
歌手のmiwaがきょう8日、自身の公式YouTubeにて、自身のヒット曲「ヒカリヘ」とドラマ『リッチマン、プアウーマン』（フジテレビ系）のコラボMusic Video（MV）を公開した。
【写真】名シーンすぎ！満面の笑みで小栗旬へグッとポーズする石原さとみ
同楽曲は、2012年に放送されたフジテレビ系月9ドラマ『リッチマン、プアウーマン』の主題歌としてリリースされた。1億再生超えReady Crew（レディクル）の新CMに起用されるなど、今も色あせることのない名曲として聴かれているる。
公開されたMVは、当時のドラマをダイジェスト的にまとめたもの。主演の小栗旬、石原さとみの出演シーン他、相武紗季、井浦新の出演シーンも盛り込まれている。
MVを見たmiwaは、「『リッチマン、プアウーマン』の世界観に「ヒカリヘ」が重なり、当時のドキドキを思い出して胸が熱くなりました…！懐かしいのに新鮮で、とても感動しています。みなさんもドラマを見ていたときのワクワクを思い出しながら楽しんでもらえたらうれしいです」とコメントしている。
