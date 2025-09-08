『それスノ』人気企画が世界進出へ 国際コンテンツグループとタッグで海外展開を本格始動
TBSは、国際的にヒットフォーマットを配給するドイツ拠点の国際コンテンツグループであるSeven.One Studios Internationalと提携し、同局バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』の人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」をグローバル市場向けに再開発する契約を締結した。
【番組カット】大爆笑する深澤辰哉＆ラウールたち
この企画は、誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競うというもの。
この番組企画をベースに、TBSとSeven.One Studios Internationalは、グローバル市場でも受け入れられるよう新クリエイティブ要素を加えたバージョンを再開発。グローバル市場に向けた新バージョンの企画は、10月にフランス・カンヌで開催される世界最大級コンテンツ見本市・MIPCOMで発表される予定となっている。
■コメント
▼TBSホールディングス 執行役員 瀬戸口克陽
TBSは“Inspiring Global Love for Japan through Timeless Moments”をGlobal Business Brand Purposeと定めて、世界市場への本格的な進出に取り組んでいます。そうした中で、日本のゴールデンタイムで大きな成功を収めている大人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」を、世界的ヒットフォーマットを配給するSeven.One Studios Internationalと共に、世界中の視聴者へお届けできることを大変光栄に思います。
▼『それSnow Manにやらせて下さい』プロデューサー 松原拓也
“ダンスをメインにした企画”として、開始当初はチャレンジングではありましたが、今や番組の「顔」ともなっている大切な企画です。“老若男女問わず観ている人が楽しめるように”と作られた日本のバラエティ番組のイチ企画が、“世界中の人にも楽しんでもらえるかもしれない”という事にワクワクしています。Seven.One Studios Internationalの皆さんもこの企画へ情熱を持って接していただき、大変感謝しております。
▼Seven.One Studios International マネージング・ディレクター ティム・ガーハルツ
「ダンスノ完コピレボリューション」は、幅広いファミリー層に向けて明るく楽しいエンターテインメント体験を提供できるフォーマットです。エネルギッシュなパフォーマンス、セレブリティの参加、そして絶え間ないサプライズが、あらゆる世代の視聴者を魅了するでしょう。Seven.One Studios InternationalのチームはMIPCOMでクライアントの皆さまにこのフォーマットをご紹介できることを楽しみにしています。
