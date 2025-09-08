『CDTVライブ！ライブ！』3時間SP 豪華出演者と披露曲の第一弾を発表
TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』が、29日午後7時から3時間スペシャルとして放送される。豪華出演者と披露曲の第一弾ラインアップが8日、発表された。
Creepy Nutsは話題のTVアニメシリーズの主題歌として書き下ろした「Mirage」「眠れ」の豪華2曲ライブを披露。アフロビーツのサウンドがグローバルで注目を集めている「Mirage」と、ダンサブルなビートが印象的な「眠れ」、それぞれ異なる表情で魅せる。
人気急上昇中のHANAは最新曲で自身の葛藤をパワフルに描いたキラーチューン「BAD LOVE」をフルサイズで披露するほか、音楽チャートを席巻中の「Blue Jeans」をおかわりライブ。
JO1は、記念すべき5周年イヤーで、“ポケット”をキーワードに、無限の可能性をテーマにした最新曲「Handz In My Pocket」、超特急は「困難な状況を何度も乗り越え、しぶとく生き抜く力」を表すことわざ“Cat has NINE LIVES. （猫に九生あり）”とメンバー9人の思いを重ねて制作された話題の新曲「NINE LIVES」を、フルサイズテレビ初パフォーマンスする。
XGは、未来感あふれるサウンドとダンサブルなビートで魅せる最新曲「GALA」、キタニタツヤはテレビアニメのオープニングとして書き下ろされた、温かみのあるサウンドで心に寄り添う「まなざしは光」を歌う。そして、Da-iCEは『音楽の日2025』に出演した際に「ココロオドルお祭りソング」というテーマのもと制作した楽曲「Tasty Beating Sound」を、フルサイズで“おかわりライブ”する。
■出演アーティスト・楽曲一覧
※アーティスト名50音順
XG「GALA」
キタニタツヤ「まなざしは光」
Creepy Nuts「Mirage」「眠れ」
JO1「Handz In My Pocket」
Da-iCE「Tasty Beating Sound」
超特急「NINE LIVES」
HANA「BAD LOVE」「Blue Jeans」
