クリープハイプ、12年ぶりのライブBlu-ray＆DVDをリリース 新アーティスト写真も
4人組ロックバンド・クリープハイプが、12年ぶりとなるライブBlu-ray＆DVD『クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」』を11月16日にリリースすることを発表した。
【画像】お洒落なデザイン 『クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」』ジャケット
同作には、2024年11月16日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催された、現メンバー体制15周年を記念するライブ公演の模様を収録。キャリア史上最大規模の会場で行われたこの公演をBlu-rayおよびDVDとしてパッケージ化し、ライブ本編に加えて、当日の舞台裏に密着したドキュメンタリー映像も収めた2枚組仕様となっている。三方背ケースに特製フォトブックレットを同梱した形態でのリリースとなる。
クリープハイプは2001年に結成され、2009年11月16日から現メンバーでの活動を本格的にスタート。2012年のメジャーデビュー以降、日本武道館公演や全国ツアーを成功させてきた。今回の作品は、節目の15周年ライブからちょうど1年後に発売される形となる。
同公演では「HE IS MINE」「イト」「栞」「憂、燦々」「愛の標識」「おやすみ泣き声、さよなら歌姫」など全25曲が披露された。
さらに、きょう9月8日"クリープハイプの日"に合わせて、新しいアーティスト写真も公開された。
