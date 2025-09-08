9月7日、石破首相が辞任を表明し、次の総裁選に出馬しない考えを示しました。党の立て直しを訴える現職の与党議員。一方、「政治空白」を厳しく批判する野党議員。関係者の受け止めを取材しました。



〈石破首相〉

「この度私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました」



7日、会見を開いた石破首相。「日米の関税交渉に区切りがついた」として、辞任を表明。総裁選の前倒し要求など「石破おろし」の動きに自ら終止符を打ちました。





〈石破首相〉「臨時総裁選要求の意思確認に進んでは党内に決定的な分断を生みかねない。身を引くという苦渋の決断をいたしました」〈まちの人〉「別に今じゃなくても（参議院）選挙のタイミングで国民の意思が出ていたので、そこで辞任でもよかったんじゃないのかなとは思った」〈まちの人〉「今誰がなっても同じだと思います。責任をとらす格好で石破さん1人に言うのは酷だよね。あの人は防衛は力を入れていたので、今必要な人じゃないかなと思うんですけどね」〈まちの人〉「（次は）少子高齢化対策を進めてくれる方になってもらえればいいかなと思います」7日の会見では次の総裁選に出馬しないことも明言した石破首相。新たな総裁が選ばれることになります。退陣を求めてきた自民党の斎藤洋明衆議院議員です。〈自民 斎藤洋明 衆院議員〉「総裁が代わったからといって国民の皆さまの支持がすぐ回復するわけではなくてですね、これはもう大変厳しい信頼回復の道のりが始まるわけです」衆院選、都議選、参院選と大型選挙で3連敗中の自民党。党の立て直しが喫緊の課題となります。前回の総裁選、斎藤議員は小林鷹之・元経済安全保障担当大臣の推薦人に名を連ねましたが近く行われる総裁選、まずは候補が出そろうのを待ちたいといいます。〈自民 斎藤洋明 衆院議員〉「私は小林鷹之が最も今の自民党に必要なリーダー候補の1人だと現時点で思っていますけれども、そこは候補が出そろったところでしっかり自分の考えを表明したいと思います」一方の野党。「石破おろし」の長期化による政治空白を厳しく批判します。〈立憲 菊田真紀子 衆院議員〉「例えば物価高対策もこの約2か月間、ほとんど何もせずに終わったトランプ関税に関しても功を急いで、結局、日本が属国ぐらいの中身のものを結ばされたというのが事実ではないかなと思います」さらに、新総裁が解散総選挙に打って出ることを警戒します。〈立憲 米山隆一 衆院議員〉「代わったばかりの総理が「私を好きですか嫌いですか」という形で解散をする。ちょっといい加減にしていただきたい。少なくとも予算を通して、一定程度、政策を実行して信を問うというのがあるべき姿だと思いますので、やる自由は向こうにあるので解散するなら受けて立ちますがそれは正しいことだと思わない」〈立憲 菊田真紀子 衆院議員〉「これ以上の政治空白、特に自民党の党内のゴタゴタを見せられるのはもうたまらないと思っています。（解散するなら）そこに大義はあるのかということはしっかりと厳しく問うていきたい」苦しい少数与党のかじ取りを担うのは誰になるのか。総裁選は10月にも行われる見通しです。