病気で今までのように歩いたり走ったりできなくなってしまったワンコですが、同居犬のおかげでお散歩を楽しめるようになって…？ワンコの嬉しそうな姿と同居犬の優しさが感動を呼び、投稿は記事執筆時点で27万9000回再生を突破。「尊い」「素晴らしい絆」「胸が熱くなりました」といった声が寄せられています。

【動画：病気で走れなくなった16歳の老犬→同居犬とリードを繋いでみたら…涙あふれる『感動的な光景』】

病気で前足が麻痺してしまったワンコ

Instagramアカウント「sakura_rin_mimi」に投稿されたのは、16歳のチワワ「さくら」ちゃんが同居犬の「凛」ちゃん＆「わさび」君とお散歩に行った時の様子です。

病気で前足が麻痺してからは歩いたり走ったりすることが難しくなり、今までのようにお散歩を楽しめなくなってしまったというさくらちゃん。凛ちゃんがさくらちゃんの周りを走り回りながら励ましてみても、やはり思うように動けなくてしょんぼりしていたとか。

同居犬のおかげで走れるように！

そんなさくらちゃんのために、飼い主さんは車椅子を用意したそう。そして車椅子に乗ってお散歩をするようになってから、しばらく経ったある日のこと。凛ちゃんのリードと車椅子を繋いでみたところ、凛ちゃんはさくらちゃんのために車椅子を引っ張って走ってくれたとか。

凛ちゃんのサポートのおかげで、風を切ってグングン前に進めるようになったさくらちゃん。再び走ることができて嬉しいようで、しっぽを振りながら明るい笑顔を見せていたとのこと。愛と絆を感じる光景に、心が温かくなります。

仲良くお散歩を楽しむ姿に感動

その後はわさび君が先導し、凛ちゃんがさくらちゃんの車椅子を引っ張りながらお散歩を続けることに。さくらちゃんは「いちに、いちに…」と後ろ足を動かして、2匹について行こうと頑張っていたそう。

凛ちゃんが立ち止まって地面の匂いを嗅いでいる間も前に進み続けた結果、なんとさくらちゃんが凛ちゃんを追い越してしまう場面も！きっと凛ちゃんの優しさやわさび君の存在が、さくらちゃんに元気よく歩く力を与えてくれたのでしょう。これからも3匹には、仲良くお散歩を楽しんでほしいですね。

この投稿は多くの人に感動を与え、「愛を感じます」「幸せそうでほっこり」「涙が出ます。これが家族の絆か…」「勇気をもらいました」といったコメントが寄せられています。

さくらちゃん＆凛ちゃん＆わさび君の可愛い姿や心温まる日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「sakura_rin_mimi」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「sakura_rin_mimi」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。