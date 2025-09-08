18時過ぎても居座るママ友。家事育児が進まず、正直「早く帰って！」が本音【ママリ】

遊びに来ると長居するママ友

ママ友が長居してイライラ。子供のお風呂や夕飯に支障。私の早さは早すぎる？

ママ友がうちにくると18時過ぎまで居座るのが、イラッとします。こちらから『もう暗くなってきちゃったね』とか『（子供に向かって）そろそろ片付けしなさい』とか…

それとなく促さないと帰らない。

普通人様のお宅に行っても、16時くらいにはそろそろ…となりませんかね？



今６歳と２歳を育てています。

私は18時過ぎには子供をお風呂に入れ、夕飯を作り終えていたい…という感覚なのですが、私が早すぎでしょうか？ 出典：

qa.mamari.jp

そろそろ夕飯を作る時間なのに、なかなか帰ろうとしないお客さんに困惑したことはありませんか。アプリ「ママリ」には遊びにきたママ友に長居をされてイライラしたという投稿がありました。そのママ友は18時近くまで投稿者さんの家に居座ることもあり、夕飯作りや子どものことをする時間がなくなり困っているのだそう。

家庭の生活リズムはさまざまで、投稿者さんのお家は18時には子どもをお風呂に入れるのが理想。ですが、時折遊びにくるママ友が夕方16時過ぎてもなかなか帰らず、夕食を作る時間や子どもにまで支障がでてしまっています。



18時過ぎまで居座り、こちらから帰ってほしい雰囲気を作らないと帰ってくれないママ友に、投稿者さんはイライラしてしまうのだそう。

なかなか帰らないママ友にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。



その中に「帰ってほしい時間を先に言うといい」というコメントがありました。

私は16時くらいに帰ります😂

友達も皆16時くらいには帰ります！



非常識な人ですね💦

遊ぶ約束をした時に18時頃からお風呂やったり忙しいから16時解散でいい？って先に伝えた方がいいですよ💦 出典：

qa.mamari.jp

遊ぶ約束をした時点で帰る時間を言っておくといいという意見がありました。こちらの都合を気にしてくれないママ友には、「今日は16時まで」と言っておき、帰る時間を意識してもらうようにするといいですよね。さらには、長居されると家事と育児ができないと正直に言っても全然問題ないと思います。



この他に「長居をされると本当に困る」と投稿者さんに同感するコメントがありました。

わかります！！！！

さすがに非常識ですよね？

普通は16時くらいには帰りますよ～

私も前、育休中に同じくらいに出産した職場の人に遊びに来てもらった時、

旦那が帰ってくるギリギリの18時前くらいまで居座られて困りました😭

旦那さん何時に帰ってくるの？って聞かれて、18時過ぎかなーって言ったら…

ほんとにそんなギリギリまでいる！？って思いました😱

洗濯物入れて夕飯の準備して、とか色々あるから、遅くても16:30ごろ帰ってもらうのが理想ですけど、こちらから言えないですよね…

出来るだけ家には呼ばないようにしてます😫 出典：

qa.mamari.jp

職場の人に18時まで居座られて困ったという意見がありました。だいたいの家庭は16時以降になると家事が忙しくなるもので、夕飯の準備や子どものことなどやることがたくさんあるはず。それを察してくれない人だとわかったら、もう家に招かないほうがいいのかもしれませんね。

はっきり伝える勇気を

相手が迷惑に感じるほど長居をするのは、常識のある人ならしないはずです。こうしたタイプの人は、はっきり言わなければ迷惑していることに気づかず、こちらの気持ちも伝わらない場合があります。



投稿者さんもこれ以上イライラを募らせないために、このママ友にはっきりと家の事情を伝え、家事や子どもとの時間をしっかり確保できるといいですね。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）