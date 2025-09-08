石川県内ではあまり見かけることがなくなった「屋台のラーメン」。「石川で屋台ラーメンを復活させたい」と子どもの時に抱いた夢を実現させたオーナーと、大学生の店長を取材しました。

午後7時半すぎ。街に夜の暗がりが広がるころ、開店準備が始まりました。屋台のすぐそばに設けられた調理場から、鍋などを運び入れます。

小松駅前の商店街の一角にある屋台ラーメン「啜（すすり）」。メニューは2種類です。チャーシューとネギをのせたあっさりとした懐かしい味わいの醤油ラーメン。そして鶏チャーシューとほうれん草をトッピングして女性向けに新たに作った貝だし塩ラーメンです。

午後8時、この日の営業がスタート。

店長

「ラーメンどうですか？」

通行人

「まだラーメン早いわ」

店長

「またお願いします。お気をつけて！」

店長 南澪さん

「めっちゃムラある。今までずっと来ていたけどきょうは本当に来ん…」

Q 客が少ない時は？

「15人くらい。1時間に5人だとだいぶ少ない」

店長をつとめるのは21歳の現役大学生、南澪（みなみ・れい）さん。普段は2人態勢で屋台を切り盛りしていますが、この日は南さんの“ワンオペ”です。

店長 南澪さん

「全員20代、僕と年齢同じ21歳です」「これ前の営業時間で、水曜木曜は午後9時はちょっと遅くないかなと…早めにしようと思って。大学生は飲み終わるのも早いから若い子向けに入れようと思って」

Qそういう裁量は学生同士で？

「そう。僕らで決めて、5月くらいから午後8時からやっています」

「ラーメンどうですか？」「次決まってます」「またお願いします！」

南さんは石川・白山市内の大学で保育の勉強をしています。子どもたちに作った“ラーメン”は大盛況

「れい先生！」「すぐつかまえるよ、こうやって」「れいせんせい、クマさん？」「先生はクマさんだよ」（子どもと遊ぶ南澪さん）

日中は金沢市内のこども園でアルバイトをしている南さん。

「（澪先生が）遊んでくれて楽しい」「やさしい」Qれい先生ラーメンも作ってるけど知っている？「知らな〜い！」

この日は子どもたちといっしょにラーメンを作ることに。

「（紐で）ラーメン作るよ、麺足りんね」「チャーシュー、チャーシュー（スポンジ）…」（南澪さん）

「ラーメン床に落ちとるよ」「落ちたね！」

「どうぞ」「ありがと〜じゃあ麺たべよ！」「アムアムアム！」（子どもたちが群がる）

こども園での“ラーメン屋”は大盛況でした。

「わざわざ外でやる理由はない」のに忘れられなかった夢

大学生店長の南澪さんらが切り盛りする小松駅近くの屋台ラーメン。

Q 売上はどうですか？

柿田和也オーナー

「あー、今は夏場なので少し下火だけど、冬場はけっこうあるかなと」

仕掛け人でオーナーの柿田和也（かきだ・かずや）さんは2023年、能美市辰口町にある自身の飲食店の敷地内で初めて屋台に挑戦しました。

「2号店」となる南さんが店長の「啜（すすり）」は、店舗横ではなく、完全に屋外の屋台。近くの建物1階に設けた厨房の一角で、材料を発注したり仕込みの量を調整したりします。

柿田和也オーナー

「厨房まで用意してしまうとあとは店舗の敷地を作るだけ。わざわざ外でやる理由は本来はない。わざわざ駐車場を潰してまでやる必要もないしもったいない。店舗の方が本来楽」

ラーメン店は衛生管理の側面だけでなく利用客の回転率などコスト面を考えると屋台よりも店舗型の方が効率的です。柿田さんが「屋台」にこだわる裏には幼少期の時の思い出がありました。

柿田和也オーナー

「もともとは敦賀（福井）のラーメン、屋台ラーメンの文化というのを小さい頃に父と一緒に食べに行ったのがずっと思い出で、ずっと残っていたので、できれば石川県でもやってみたいと」

「今から冬に入るし、うまいやつを…」「わかりました」（3人で会話）

Qどんな話？「えっ？秘密の話（笑）」

柿田さんは南さんらに冬へ向けた新メニューを考えるよう打診していました。

柿田和也オーナー

「やる気がある子ばっかりなので変にああしてほしい、こうしてほしいではなくてできれば考えて自分たちでやってみてほしいというのが今のコンセプト」赤提灯の明かりに誘われ…一期一会の会話に花咲く

店長 南澪さん

「（人が来なくて）やばいっすね…めっちゃ暇なときは人件費もったいないんで、早閉めとかしています」

開店してから1時間がたった頃。

「店長、来てほしくない？」「ぜひ！」「SNSでやってますよね？」「食べよ食べよ、こういう機会ないので」「ありがとうございます！」（南店長と通行人の会話）

ようやく、この日最初のお客さんが来店です。

「会社のメンバーと半年に一回こうやって飲んどる」

Q もう結構飲んでます？

「うんだいぶ、あはははは！」（来店客）

大学生店長の屋台。にぎやかな声が響き始めます。

店長 南澪さん

「醤油ラーメンの小盛です」「うまそう！」「わーおいしそう、（スープが）透き通っとるやつ」

店長 南澪さん

「お客さんといろんな相談しますよ」

来店客

「そうやろ？色んな人と出会った方がいいよ、言うてまだ21歳やしね、男は30からやよ」

「あれ、さっきの店で飯食っていた人？」「チャーハン食べてた人？」「すごい胃袋（笑）」「えー！若いって素晴らしいね」（客同士の会話）

屋台独特の雰囲気に、花が咲く一期一会の会話。赤提灯が、小松の夜風に揺れています。