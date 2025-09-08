Îø¿Í¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤º¡¢Å¾¶ÐÀè¤Ç¤â¸ÉÆÈ¡£¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¿´¤ò¤´¤Þ¤«¤·¡¢¤ä¤ê²á¤´¤¹Æü¡¹¡¿ÊÛÅö²°¤µ¤ó¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·1¡
¡ØÊÛÅö²°¤µ¤ó¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·1¡Ù¡Ê½½Ê÷¤Ê¤ë¤»¡§Ì¡²è¡¢´îÂ¿¤ß¤É¤ê¡§¸¶ºî/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´15²ó¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
Îø¿Í¤ËÆó¸Ô¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢½ý¿´¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¤ØÅ¾¶Ð¤·¤¿OL¤ÎÀé½Õ¡£»Å»öµ¢¤ê¤ËÈà½÷¤Ï¤Õ¤È¡¢Ï©ÃÏÎ¢¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤êÐÊ¤àÊÛÅö²°¡È¤¯¤ÞÊÛ¡É¤ØÎ©¤Á´ó¤ë¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æâ¤Ê¤ë´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¡ÖËâË¡¤Î¤ªÊÛÅö¡×¤Îºî¤ê¼ê¡¦¥æ¥¦¡£Èà¤ÏÃíÊ¸¤È¤Ï°ã¤¦ÊÛÅö¤òºî¤ê¡¢Àé½Õ¤Ë¼êÅÏ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¿©¤Ù¤¿Àé½Õ¤Ï¡¢Åà¤Ã¤¿¿´¤¬²ò¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¡½¡½¡© ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿¿´²¹¤Þ¤ë¤ªÊÛÅöÊª¸ì¡ØÊÛÅö²°¤µ¤ó¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡Ù¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤1¡Á2´¬¤ÎºÆ·ÇºÜ¤Ë¡¢9·î8ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·3´¬¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
Îø¿Í¤ËÆó¸Ô¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢½ý¿´¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¤ØÅ¾¶Ð¤·¤¿OL¤ÎÀé½Õ¡£»Å»öµ¢¤ê¤ËÈà½÷¤Ï¤Õ¤È¡¢Ï©ÃÏÎ¢¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤êÐÊ¤àÊÛÅö²°¡È¤¯¤ÞÊÛ¡É¤ØÎ©¤Á´ó¤ë¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æâ¤Ê¤ë´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¡ÖËâË¡¤Î¤ªÊÛÅö¡×¤Îºî¤ê¼ê¡¦¥æ¥¦¡£Èà¤ÏÃíÊ¸¤È¤Ï°ã¤¦ÊÛÅö¤òºî¤ê¡¢Àé½Õ¤Ë¼êÅÏ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¿©¤Ù¤¿Àé½Õ¤Ï¡¢Åà¤Ã¤¿¿´¤¬²ò¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¡½¡½¡© ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿¿´²¹¤Þ¤ë¤ªÊÛÅöÊª¸ì¡ØÊÛÅö²°¤µ¤ó¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡Ù¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤1¡Á2´¬¤ÎºÆ·ÇºÜ¤Ë¡¢9·î8ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·3´¬¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£