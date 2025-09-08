◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 4-2 オリックス(8日、ZOZOマリン)

前回カードとなった本拠地・日本ハム戦に3連勝と勢いに乗るオリックス。勢いそのままに敵地に乗り込むも、序盤の失点を取り返すことができず、最下位ロッテに敗れました。

オリックス打線は初回から猛攻。対するロッテの先発・河村説人投手の前に、先頭・廣岡大志選手からの連打でいきなりチャンスをつくると、4番・頓宮裕真選手のタイムリーで幸先よく先制します。

しかし先発のエスピノーザ投手が乱調。援護をもらって初回のマウンドにあがると、先頭からの連打でノーアウト2、3塁のピンチを招きます。ここで打席に迎えた上田希由翔選手には2点タイムリーを浴び、逆転を許しました。さらに安田尚憲選手の犠牲フライも浴び、3点目を追加されます。

その後はエスピノーザ投手も状態を立て直しさらなる失点は防ぐも、オリックス打線も援護できず。エスピノーザ投手は6回109球を投げ3失点で降板となりました。

すると7回には、2番手としてマウンドにあがった片山楽生投手が失点。先頭に2塁打を浴びると送りバントでランナーを進められ、1アウト3塁のピンチを招きます。ここで打席に迎えた西川史礁選手には、追加点となるタイムリーを浴び、ここで降板。1アウトのみとイニング途中での降板となりました。

その後は横山楓投手、郄島泰都投手と無失点リレー。オリックス打線は9回にゴロの間で1点を返すもさらなる反撃とはならず。連勝も「3」でストップとなりました。