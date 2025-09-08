お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。

定番企画「1人賛否」内で、アインシュタイン稲田直樹（40）らのインスタグラムのアカウントに不正ログインしたとして、警視庁サイバー犯罪対策課が5日までに、不正アクセス禁止法違反の疑いで、住所職業不詳の男（32）を逮捕したことについて言及した。

逮捕された男は、稲田やスポーツ選手ら約70人分のアカウントにログインした形跡が確認されとされる。公表されているプロフィルの生年月日などからパスワードを推測して不正アクセスを繰り返していたとみられている。

粗品自身も稲田の件については「1人賛否」内で幾度となく取り上げてきた。そこで今回、粗品に寄せられたSNS上のコメントは「稲田に謝れ」だという。粗品は「俺はせぇへんで。何で謝らなあかんねん、言われんねん。鬼の首を取ったように。『粗品、謝れ』みたいな」と言った上で「お前が謝れや！」と大声を張り上げた。

「何で俺が謝らんといかんねん。俺に謝れって言うてきたお前が謝れ〜！ 俺に謝れって言ってきたやつ、裸で右手にマインナンバーカード、左手に実印握りしめて土下座しに来〜い！」とさらに大声を張り上げた。

「なんじゃお前ら、ほんまにね、何て言うんですかね、俺だけがちゃんとイジってあげてた。こうなるまでイジらんかった周り、あかんやろと僕は思いますね。常々思いますよ。こういうのは。俺しかイジってなかった。周りの芸人、どうなっとんねん。今こぞって、『稲ちゃんシロやった』『拡散してくれ』言うてるけど、芸人の仕事やあらへんがなお前ら」と主張した。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。