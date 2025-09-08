出産予定日まで、あと1週間。夫のカバンから出てきた“裏切り”のカード【ママリ】

「付き合ってからは…」嘘つき夫のカバンからメッセージ付きカードを発見

【夫がピンサロに行っていたことについて】



現在妊娠39週、出産予定日まであと7日です。

先ほど夫の鞄からピンサロのカードが出てきました

ご丁寧に嬢のメッセージ付きで。



「風俗に行ったことはあるけど、付き合ってからは行ってない」

その言葉を信じていた自分がバカみたいです。



ママリに文章を書ける状態ではありますが、気持ちが動転していて家を飛び出してどこかいきたいです



夫は今仕事中ですが、「風俗行ってたんだね」とだけLINEしました

文章まとまってなくてごめんなさい 出典：

qa.mamari.jp

パートナーの裏切りはどんな行為であっても悲しいものですよね。中でも裏切られた上に嘘までつかれていたら、裏切られた側のショックは相当なものになるのではないでしょうか。今回の記事では夫が風俗店に行っていたことが発覚し怒り心頭中の投稿を紹介します。交際が始まってからは行っていないという彼の言葉を信じていた投稿者さんは、夫の行動に深いショックを受けています。

臨月を迎え、予定日まであと数日という投稿者さんがここにきて夫のカバンから見つけたのは風俗店のカードでした。ただのカードであれば歩いていて配られたのかな…と思えなくもないですが、カードには店員からのメッセージも書かれていたということで投稿者さんは深く傷つきます。



家を飛び出してしまいたいという投稿者さんですが、ひとまず夫にメッセージだけ送りました。その後の反応は分かりませんが投稿者さんからは大きな怒りが感じられますよね。

夫の裏切り行為に対してさまざまな声が

妊娠中の夫の裏切り行為に関するこの投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

妊娠中なら尚更ダメージ大きいですよね｡

顔も見たくないと思いますがとりあえず旦那さんの話を聞いてみて開き直ったり反省してる様子が無ければ実家に避難したりしたほうがストレス感じなくていいと思います💦

許せないとは思いますがMさんが関係修復してやってもいいと1ミリでも思ってたら出産も近いですしきちんと話し合ったほうがいいと思います😖 出典：

qa.mamari.jp

おつらいですね。

私もつわり期間中に同じようなことを何度かされました。



私はずっと泣いてしまって、この世から消えようと本気で考えてしまったので実家に避難しました。



母も同席で直接話し合って、次また行ったら離婚するし子どもにも一切合わせない でこの件は終わらせました。

今でも信頼はないので、飲み会の時や隙があれば行くのではないかと不安になります。



もし実家やお友達に頼れるようでしたら頼ってください。LINEや電話で話を聞いてもらうだけでも変わると思います。 出典：

qa.mamari.jp

この時、出産をひかえていた投稿者さんには温かいメッセージが寄せられていました。投稿者さんの夫がどのような事情で風俗店を利用するに至ったのかは分かりませんが、投稿者さんと生まれてくる赤ちゃんと一緒に、これから家庭を築いていきたのであれば誠実な対応を取って欲しいと心から願ってしまいますね。



夫婦間では一筋縄ではいかないできごとが起こる場合もあるでしょうが、しんどい時は周りを頼ったり少しだけでも話を聞いてもらったりして、とにかく自分自身を大切にできる選択肢が選べるようにしたいですね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）