日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』ポスタービジュアル公開…妻夫木聡主演で10月12日スタート

TBSは10月期の日曜劇場枠（毎週日曜21時）で、妻夫木聡主演の新ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』を放送する。原作は早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、20年にわたって夢を追い続けた大人たちの姿を描く。

主演の妻夫木が演じるのは、大手税理士法人に勤める税理士・栗須栄治。佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠ら豪華キャストも脇を固める。

このたび解禁されたポスタービジュアルは、主人公・栗須が競走馬に寄り添う姿と、競馬関係者憧れの「口取り式」をイメージした構図を融合。人と馬が織りなす壮大な物語を予感させる仕上がりとなった。

また、配信スケジュールも決定。動画配信サービス「U-NEXT」では各話放送終了後から配信を開始、第1話は10月12日（日）から。Netflixでは国内で10月13日（月・祝）より配信開始し、その後は順次世界配信される。

最新スポット映像も9月7日に地上波で初公開され、いよいよ初回放送日が10月12日（日）21時に決まった。競馬ファンのみならず、多くの視聴者の注目を集めることになりそうだ。