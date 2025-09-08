ゴミ収集員芸人が「助かります」と投稿、ゴミに貼られた貼り紙にXで反響「神ゴミ…！」【ママリ】

ゴミを出す人の気遣いがうれしい瞬間

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、マシンガンズ滝沢(@takizawa0914)さんの投稿です。お笑い芸人をしながらゴミ清掃員の仕事をされているマシンガンズ滝沢さんはゴミに関するトリビアをXで発信しています。自治体によってゴミ捨てのルールは違うものの、捨てたゴミを回収してくれる清掃員への心遣いは忘れずにいたいですよね。滝沢さんが投稿していた、トゲのある植物を捨てる時に気をつけておきたいポイントとは？

ゴミの捨て方は各自治体によってルールがさまざまだと思います。厳しいところでは細かく分別をする必要があり、なかなか大変ですよね。そこまで厳しくないところであっても「このゴミはどう捨てたらいいの…？」と悩んだ経験は誰しもあるものだと思います。





マシンガンズ滝沢(@takizawa0914)さんが投稿していたのは、トゲのある植物の捨て方。ちょっとした心遣いがうれしいのだそう。

©︎takizawa0914

©︎takizawa0914

©︎takizawa0914

©︎takizawa0914

【今日のごみトリビア】

夏は夏みかん、バラ類、ブーゲンビリア等、棘のある植物が多いので、よくトゲに注意という貼り紙をしてくれる方がいて、とても助かります！ごみの山の底に潜んでいると手に刺さることがあるので、わかりやすく置いておいてくれると清掃員は嬉しいです！

お笑い芸人をしながら清掃員をされているというマシンガンズ滝沢さん。清掃員の立場からトゲのある植物や枝のような手に刺さりやすいものを捨てる時には張り紙がしてあると助かるとのこと。植物に限らずゴミをまとめている時に尖ったものが袋を破ってしまうことがありますよね。このままじゃ危ないよな…と思いながらも、どうすればいいのか悩んだ経験がある方もいるのではないでしょうか。一枚張り紙をするだけでゴミを回収してくれる方が安心して仕事ができるというのは目から鱗ですよね。



これからの季節、冬に向けて庭の植物の整理を行う方もいると思います。ゴミを捨てて終わりではなく、そのゴミを回収してくれる人がいるから安心して生活できることを忘れずにいたいですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）