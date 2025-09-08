予備校講師でタレントの林修（60）が8日放送のフジテレビ「ネプリーグSP」（後7・00）に出演した。生き方を尊敬している偉人を明かした。

今回は、平成チームVS令和チームVS昭和チームによるアイドル＆アーティスト世代間対決スペシャル。昭和チームとして出演した林は4thステージ「ハイパーボンバー」で出題された慣用句の中で「飴と鞭」について解説した。

この慣用句は「鉄血宰相といわれたビスマルク」が用いた政策に由来していることを説明。続けて「個人的には凄い…政治家としてはともかく、個人としてのビスマルクは尊敬しているんですよ」とした。

その理由は「身長が190センチぐらいあって、最大体重が130キロぐらいあって…めちゃくちゃ食うんですよ。卵が大好きでいっぺんに15個食べたとか。そこから、ピザで卵をのせるの『ビスマルク』って言いません?そこからきたんですよ。そんな食べたいもの食べて、飲みたいだけ飲んで。で、当時としては長命で83歳まで生きたので。だから節制って何なのかな?って思いながら。ちょっと尊敬してますね。生き方は」と明かした。