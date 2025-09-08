8月29日から9月7日に韓国・釜山で開催された「釜山国際コメディフェスティバル（Busan InternationalComedy Festival BICF）」に、お笑いタレントのとにかく明るい安村（TONY）、市川こいくち（GASSY）、ウエスP（WES─P）からなるユニット「THE TOKYO IDIOTS」が出場。海外招待公演チームの中から選出される最優秀作品賞「Ocean of Laughter Award（笑いの海賞）」を受賞した。

ユニットにとって初の稼働地となった韓国公演では、韓国語をベースにネタを構成。地域性に寄り添った内容のステージを披露した。結成後初のステージで最優秀作品賞を受賞する快挙。安村は「市川こいくち、ウエスPと今までやってきたステージが評価されてうれしいです！これからもいろいろな国で、協力してくれている会社、スタッフさんと頑張っていきたいです！ありがとうございました！アンシンマセヨ、イプコイッソヨ！」と韓国語を交えて喜びのコメント。

市川は「まさか自分たちが賞を頂けるとは思ってなかったです。ここだけの話、聞いた時興奮してオナラ出ちゃいましたから、、これからも3人でいろんな国の方を笑わせたいです！」と意気込み。

ウエスPは「海外で賞を取ることはなかなかないことなのでとてもうれしいです！これをきっかけにこのユニットでもっと海外でパフォーマンスが出来るようにしていきたいです！」と力を込めた。

3人は今後も各地の言語を取り入れたパフォーマンスを行っていく予定だ。