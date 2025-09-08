チーズアーモンド40周年記念♡お酒に合う大人の新フレーバー登場

1985年に誕生して以来、おやつやおつまみとして愛され続ける「チーズアーモンド」が、2025年9月でついに40周年を迎えました。節目を記念して登場したのは、大人の味覚に寄り添う新作「ガーリックチーズアーモンド」。香ばしいアーモンドとガーリックの豊かな香りがチーズと重なり、お酒が進む味わいに。長年のファンはもちろん、新しい楽しみ方を探している方にもおすすめです。

ガーリック香る大人のチーズアーモンド

価格：参考価格270円（税込）

40周年記念として誕生した「ガーリックチーズアーモンド」は、ガーリックの風味とチーズの旨みをバランスよく閉じ込めたおつまみにぴったりの一品。

お米のクラッカーとアーモンドの心地よい食感が特徴で、お酒好きの方に好評です。自社調査では93％が「お酒に合う」と回答し、特にビールやハイボール、レモンサワーとの相性が抜群との結果に。

内容量：14枚

発売日：2025年9月8日（月）

販売地域：全国（※一部取扱いのない店舗あり）

人気シリーズで広がる楽しみ方

「チーズアーモンド」はクラッカー・チーズクリーム・無塩アーモンドの3つが織りなす味わいで、40年間にわたり支持されてきました。

今回の新作に加え、アーモンドなしで子どもにも安心の「チーズのいたずら」もラインナップ。おやつやお茶うけ、そしておつまみとして、幅広いシーンで楽しめるシリーズへと進化しています。

これからも愛され続けるチーズアーモンド

40年の歴史を重ね、さらに新しい味わいを提案する「チーズアーモンド」シリーズ。

定番の美味しさに加え、大人の嗜好に寄り添う「ガーリックチーズアーモンド」やお子さま向けの「チーズのいたずら」など、シーンに合わせて選べる楽しさが広がりました。

これからもあなたの毎日に寄り添い、笑顔とともに食卓を彩ってくれる存在であり続けます♡