9月6日放送のABEMA「給与明細」では、セクシー女優が集結するアジア最大級の成人國際万博「TRE」に潜入調査した。

【映像】セクシー衣装で“投げキッス”して登場する瀬戸環奈（実際の映像）

台湾で年に1度開催される成人國際万博「TRE」は、2017年から開催し、昨年の来場者数は20万人以上。日本の人気セクシー女優たちを一同に招待している。今回、今年4月にデビューしたばかりの新人セクシー女優・浜辺やよいが潜入調査した。

開催当日、会場前の観客に浜辺は「え、すごい…行列がやばい。まだ朝早いのに」と驚愕。入場ゲートを潜ると、「めちゃ広い！1日じゃ見切れない」といい、メインステージに向かうと、観客の多さに「人がずっと奥まで続いてる。この人の量は初めて」とコメントした。

オープニングが始まると、続々とレッドカーペットから女優が登場しメインステージへ。ここで今年の「TRE」に招待された86名の女優が全員集結。女優全員が自己紹介を済ませ、オープニングは1時間で終了した。ステージを見ていた浜辺は、「華やかすぎでした。キラキラしてて、ハリウッドみたい」と感想を述べた。