「間違いなく大喜び」倉科カナ、姪っ子のためにクレーンゲーム挑戦「スゴい戦利品」「ちいかわが混ざっとる」
俳優の倉科カナさんは9月8日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。
【動画】倉科カナがクレーンゲームで遊ぶ姿
「優しいおねいさんですね」倉科さんは「姪っ子、アンパンマン好きなの 喜んでくれるといいなぁ」とつづり、2枚の写真と2本の動画を掲載。めいっ子のためにアンパンマンの景品があるクレーンゲームに挑戦する姿などです。2枚目の写真には獲得した多くの商品が写っています。
コメントでは「間違いなく大喜びしますね」「カナちゃんやるな」「ちいかわが混ざっとる」「優しいおねいさんですね」「スゴい戦利品！」「こんなにも姪っ子想いのカナさん」「アンパンマン最強ですよね」「きっと姪っ子ちゃんもアンパンマンと同じくらいカナさんの事も大好き」など、さまざまな声が上がりました。
「共演の多いハマケンさんとオフショット！」プライベートだけでなく、仕事のオフショットもたびたび披露している倉科さん。8月11日には「共演の多いハマケンさんとオフショット！」と、俳優の浜野謙太さんとのドラマオフショットを披露していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)
