パートを掛け持ちしながら金融資産1億円を達成！60代主婦が目をつけた投資先とは
資産1億円以上を持つマネー賢者たちに、資産運用にまつわる様々なテーマでお話を聞き、知見や体験を語っていただきます。今回は、株式投資の経験がなかった主婦・シャン姫さん（60代）が、どのようにして金融資産1億円を達成したのか、その道のりをお聞きしました。
シャン姫さん：証券口座に9200万円、その他生命保険などを含めて2800万円、合計1億2000万円になります。おかげさまで金融資産が1億円を超えましたが、現在もパートを掛け持ちしながら働いています。
シャン姫さん：18歳で社会に出て、26歳で結婚しました。30歳のときにマンションを購入するために、頭金として私の貯金から1000万円を出しました。出産・退職で一度無収入になったのですが、子どもが幼稚園に入るぐらいにまたパートを再開。パートの収入はすべて貯金し、45歳ぐらいから中国株への投資を始めました。
――いきなり中国株からですか（驚）。中国株を始めようと思ったきっかけを教えてください。
シャン姫さん：株の勉強をしていた夫に勧められたからです。当時はあまりピンとこなかったのですが、ひとまず名だたる中国の大手企業の株に分散投資しました。その後、購入した株がぐんぐん上がりまして。そして、2015年のチャイナショックの前に、持っていた株をすべて売却しました。
シャン姫さん：電車に乗っていたとき、中吊り広告で『中国バブル崩壊』と書いてあるのを目にしました。そのとき、天の声が聞こえたような気がして（笑）。それで“すぐに売却しよう”と思いましたね。また、テレビでも中国株が賑わっているというのを見て、“みんなが騒ぎ出した頃がやっぱり売り時だ”と感じました。結果的に良いタイミングですべて売却することができました。
その後、どうしようかと考えた末、上がり調子の米国株に投資することにしました。皆さんも良く知っているような大手企業の株を数社購入したのですが、それがまたぐんぐんと成長しまして……。
コロナがありましたが、売却はせずに、買い増しをしたり、投資信託を追加したりと積極的に投資を続けました。そして2023年、円安の影響と持っていた米国のハイテク株が大きく上昇し、1億円を達成しました。
――話をお聞きしていると、シャン姫さんは投資先を選ぶ目がとても鋭いですね。また、売るタイミングを見誤らず、信じて投資を続けた結果が、1億円の達成につながったのではないでしょうか。
文：鈴木 さや子（ファイナンシャルプランナー）
2008年にFP2級・AFP、2011年にCFPを取得し、FPとして独立開業。女性の幸せな人生を応援すべく、家計管理や教育費、子どものマネー＆キャリア教育をテーマに、多数のセミナー講演や執筆等で活躍中。
2008年にFP2級・AFP、2011年にCFPを取得し、FPとして独立開業。女性の幸せな人生を応援すべく、家計管理や教育費、子どものマネー＆キャリア教育をテーマに、多数のセミナー講演や執筆等で活躍中。
