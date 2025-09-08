好き＆行ってみたい「岩手県のサウナ」ランキング！ 2位「SPA銭湯ゆっこ盛岡」を抑えた1位は？【2025年調査】
体を芯から温め、心まで解きほぐすサウナは、地域ごとに異なる魅力を持っています。北海道・東北エリアには、豊かな自然や温泉文化と結びついた個性派サウナが数多く存在し、訪れる人を癒しと非日常の世界へ導いてくれます。
All About ニュース編集部では、2025年8月20〜21日の期間、全国20〜80代の男女205人を対象に、「サウナ（北海道・東北地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「岩手県のサウナ」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国205人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「サウナ室が広いらしいので、それは大きな魅力です。人とごちゃつかずに、ゆったりサウナを満喫したいです」(50代女性／神奈川県)、「都市型ながら広々としたサウナと水風呂が揃っていて、長時間ゆったり過ごせる点が魅力」(30代女性／秋田県)、「漫画ライブラリーや仮眠室、プレミアムラウンジなどのリラックスエリアも完備しており、最大23時間滞在可能なため、日帰りでも宿泊でも快適に過ごせるからです」(40代女性／埼玉県)といった声が集まりました。
回答者からは「1日7組限定でゆったり楽しめそう」(60代男性／秋田県)、「日本屈指の星空と、広大で青々とした自然、本格的な薪サウナですっきり整いたい」(40代女性／長崎県)、「その隠れ家のような雰囲気と、自然に包まれたロケーションが魅力的だからです。特に、『サウナイーハトーヴ』という名のサウナ小屋があり、地元の素材で作られた空間で特別な体験ができます。また、水風呂には地元の老舗酒蔵の樽を使用しており、一人ひとりがゆっくり楽しめるよう工夫されています。周囲には民家がほとんどなく、大自然の中で完全にリフレッシュできるのが素晴らしいポイントです」(40代女性／滋賀県)といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年8月20〜21日の期間、全国20〜80代の男女205人を対象に、「サウナ（北海道・東北地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「岩手県のサウナ」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：SPA銭湯ゆっこ盛岡（盛岡市）／28票盛岡市にあるSPA銭湯ゆっこ盛岡は、都会的な快適さと温泉銭湯の魅力を兼ね備えた施設です。清潔感あふれる広々とした空間で、サウナ初心者から愛好者まで楽しめるのが特徴です。多彩なお風呂やリラクゼーションサービスも整っており、日常の中で手軽に整う場として支持されています。都市生活の利便性と癒しをバランスよく体験できる、人気のサウナです。
回答者からは「サウナ室が広いらしいので、それは大きな魅力です。人とごちゃつかずに、ゆったりサウナを満喫したいです」(50代女性／神奈川県)、「都市型ながら広々としたサウナと水風呂が揃っていて、長時間ゆったり過ごせる点が魅力」(30代女性／秋田県)、「漫画ライブラリーや仮眠室、プレミアムラウンジなどのリラックスエリアも完備しており、最大23時間滞在可能なため、日帰りでも宿泊でも快適に過ごせるからです」(40代女性／埼玉県)といった声が集まりました。
1位：星降る山荘 七時雨山荘（八幡平市）／35票八幡平市の自然に抱かれた星降る山荘 七時雨山荘は、その名の通り満天の星空を楽しめるロケーションが大きな魅力です。山小屋風の温かな雰囲気の中、サウナで汗を流しながら自然と一体になる感覚を味わえます。夜には澄んだ空気の中で輝く星々が外気浴を彩り、訪れる人に忘れられない体験を提供します。大自然に包まれるぜいたくを求める人にぴったりのサウナです。
回答者からは「1日7組限定でゆったり楽しめそう」(60代男性／秋田県)、「日本屈指の星空と、広大で青々とした自然、本格的な薪サウナですっきり整いたい」(40代女性／長崎県)、「その隠れ家のような雰囲気と、自然に包まれたロケーションが魅力的だからです。特に、『サウナイーハトーヴ』という名のサウナ小屋があり、地元の素材で作られた空間で特別な体験ができます。また、水風呂には地元の老舗酒蔵の樽を使用しており、一人ひとりがゆっくり楽しめるよう工夫されています。周囲には民家がほとんどなく、大自然の中で完全にリフレッシュできるのが素晴らしいポイントです」(40代女性／滋賀県)といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)