Image: UGREEN

ワイヤレス＝遅い、それはもう過去のもの。

今年の8月ごろから、25Wで充電できるワイヤレス充電器が少しずつ登場してきています。従来の15Wよりも高速に充電できる次世代のワイヤレス充電規格「Qi2 25W」に準拠したものですね。

AmazonでおなじみのガジェットブランドUGREENも、この新規格ビッグウェーブにあわせて新製品を送り出してきましたよ。しかも3種類も！

次世代ワイヤレス充電3兄弟

Image: Amazon

「UGREEN MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」は、USB-Cケーブルとワイヤレス充電に対応した便利なモバイルバッテリー。

25Wでワイヤレス充電した場合、iPhone 16 Pro Maxを30分で50%充電可能とのこと。従来の15Wでは50％まで充電するのに約50分ほどかかっていたので、かなりの高速化です。

UGREEN MagFlow Qi2 25W 認証 モバイルバッテリー (10000mAh・30W) 9,580円

Image: Amazon

お次は、iPhone＋AirPods＋Apple Watchの3台を同時充電できる「UGREEN MagFlow 3-in-1 マグネット式 ワイヤレス充電器 25W」。折りたたんで収納もできるコンパクトな設計です。

スタンドは0〜70度の角度で調整可能。マグネット固定だから縦置きも横置きもイケます。ワイヤレスでの充電速度はiPhoneが25W、それ以外は5W。

UGREEN MagFlow 3-in-1 25W Qi2 ワイヤレス充電器 13,990円

Image: Amazon

非Apple Watchユーザーなら、「UGREEN MagFlow 2-in-1 マグネット式ワイヤレス充電器 25W」が使いやすい。スマホ向けの25Wエリアの下部に5Wの充電エリアがあり、ワイヤレスイヤホンなどの充電にピッタリ。

本体はコンパクトで持ち出しやすく、スマホ充電の部分がニョキっと上に伸びるから視認性もヨシ。出力用のUSB-C端子があり、スマートウォッチなどの充電ケーブルを繋ぐこともできます。

UGREEN MagFlow 25W Qi2 ワイヤレス充電器 6,990円

記事執筆時点で25Wのワイヤレス充電器に対応しているデバイスは、iPhone 16シリーズとPixel 10 Pro XLのみ。とはいえこれから対応機種はあっという間に増えていくでしょうし、先んじて充電器をアップデートしておくのもアリでしょう。安定安心のUGREENですから。

Source: Amazon