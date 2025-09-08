『死霊館』ユニバース、ひとまず有終の美。9月5日～7日の北米映画週末ランキングは、シリーズ完結作といわれる『死霊館 最後の儀式』が初登場No.1の座に輝いた。

参考：『死霊館 最後の儀式』公開日が10月17日に決定 “呪いの人形”アナベル登場の本予告も

北米では3802館で週末興行収入8300万ドルを記録し、ホラー映画として今年最高のオープニング成績を樹立。『死霊館』ユニバースとしても『死霊館のシスター』（2018年）を抜いて歴代No.1となったほか、ホラー映画全体でも『IT／イット』2部作に続く歴代第3位という驚くべき結果を打ち立てた。

配給のワーナー・ブラザースや業界のアナリストは、本作の初動成績を3500万～5000万ドル程度と予想していたため、これは想像をはるかに超えるスマッシュヒットだ。海外66市場でも1億400万ドルを稼ぎ出し、同じく事前予測の2倍以上という成績となった。

本作は『死霊館』ユニバースの第9作で、心霊研究家のウォーレン夫妻を演じてきたパトリック・ウィルソン＆ヴェラ・ファーミガが続投。監督には『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』（2021年）などを手がけたマイケル・チャベス、プロデューサーにはジェームズ・ワン＆ピーター・サフランが復帰した。

北米以外ではメキシコ、イギリス、ブラジル、インドなどで優れた成績を記録しており、なんと海外41市場で『死霊館』ユニバースのオープニング記録を更新。17市場ではホラー映画としての歴代記録を樹立した。また、IMAX上映の興行収入も『死霊館』ユニバースの最高記録を更新した。

製作費5500万ドルに対し、現時点での世界興収は1億8700万ドル。まさに破竹の勢いで、シリーズ累計興収23億ドルという華々しい成績を誇る『死霊館』ユニバースを締めくくる。

今年はホラー映画の人気ぶりが特に目覚ましく、ワーナーは『罪人たち』のヒットに始まり、『ファイナル・デスティネーション』シリーズの最新作『ファイナル・デッドブラッド』や『Weapons（原題）』などをすべて成功に導いている。『死霊館 最後の儀式』もその新たな1ページであり、やはり映画館での恐怖体験＝イベント効果は、いま最も観客の興味を惹きやすいのだろう。

それにしても本作がこれほどの結果を残したことはまったくの予想外だったが、サマーシーズンの話題作ラッシュが落ち着き、「話題作」と呼べる作品が市場から消えていた今、『死霊館』シリーズの最終作は潜在的なニーズにうまく応えられたのだろう。

Rotten Tomatoesでは批評家スコアこそ55%と渋めだが、観客スコアは79%と上々で、映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでも「B」評価を獲得。ホラージャンルは賛否両論が珍しくないため、この成績は「好評」といって差し支えないものだ。日本公開は10月17日。

ワーナーは今年、北米興収17億3000万ドル、海外興収20億ドルで、全世界累計興収37億7000万ドルを記録。国内・海外・グローバルの全市場で独走状態となっている。さらに『死霊館 最後の儀式』の公開で、初登場4000万ドル超えの連続記録を7本で更新中。次に控えるのはレオナルド・ディカプリオ主演＆ポール・トーマス・アンダーソン監督の『ワン・バトル・アフター・アナザー』だが、スター俳優×映画ファン好みの作風はどんな結果につながるか。

今週のランキング第2位は、大人気ブロードウェイミュージカル公演を収録した映画版『ハミルトン』。北米1825館で週末興収1000万ドルという数字は控えめにも見えるが、ポイントは本作が2020年からディズニープラスで視聴可能であることだ。

映画版『ハミルトン』は2016年に収録され、2021年10月に劇場公開予定だったが、2020年のコロナ禍でブロードウェイの劇場が閉鎖されるなか、同年7月にディズニープラスで配信された（配信当初は日本語字幕がなかったが、のちに追加されている）。

今回の劇場公開は舞台版の開幕10周年を記念し、1週間限定で実施されているものだ。将来的な映画化を期待するファンも多いなか、『ハミルトン』人気の高さを改めて証明する機会といえる。日本でも『ハミルトン』を映画館で体験したいミュージカルファンは少なからずいるはず（筆者もそのひとり）だが、いずれ劇場公開は叶うだろうか？

【北米映画興行ランキング（9月5日～9月7日）】1.『死霊館 最後の儀式』（初登場）8300万ドル／3802館／累計8300万ドル／1週／ワーナー

2.『ハミルトン』（初登場）1000万ドル／1825館／累計1000万ドル／1週／ディズニー

3.『Weapons（原題）』（↓前週1位）537万ドル（-48.7%）／3284館（-132館）／累計1億4304万ドル／5週／ワーナー

4.『シャッフル・フライデー』（→前週4位）380万ドル（-43.7%）／3125館（-350館）／累計8781万ドル／5週／ディズニー

5.『Caught Stealing（原題）』（↓前週3位）320万ドル（-59.2%）／3578館／累計1280万ドル／2週／ソニー

6. 『ローズ家～崖っぷちの夫婦～』（↓前週5位）280万ドル（-55.3%）／2700館／累計1228万ドル／2週／サーチライト・ピクチャーズ

7.『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』（↓前週6位）275万ドル（-45.1%）／2385館（-400館）／累計2億7013万ドル／7週／ディズニー

8.『The Bad Guys 2（原題）』（↓前週7位）245万ドル（-48.4%）／2602館（-422館）／累計7770万ドル／6週／ユニバーサル

9.『Light of the World（原題）』（初登場）240万ドル／2075館／累計240万ドル／1週／Salvation Poem Project

10.『スーパーマン』（↓前週8位）100万ドル（-61.1%）／1187館（-637館）／累計3億5330万ドル／9週／ワーナー

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2025年9月8日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

（文＝稲垣貴俊）