台風16号(ターファー)

【画像】台風16号(ターファー)の位置と進路・全国の今後の天気

2025年9月8日18時45分発表　気象庁

8日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    華南
中心位置    北緯23度10分 (23.2度)
東経111度10分 (111.2度)
進行方向、速さ    北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    990 hPa
最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域    南東側 440 km (240 NM)
北西側 220 km (120 NM)

9日6時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯24度00分 (24.0度)
東経109度55分 (109.9度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    65 km (35 NM)

9日18時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯24度35分 (24.6度)
東経108度25分 (108.4度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    120 km (65 NM)

■全国の今後の天気

