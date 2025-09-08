【台風情報】台風16号(ターファー)のこのあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速35メートル予想 あすには熱帯低気圧になるか 全国の天気を画像で 気象庁
台風16号(ターファー)
【画像】台風16号(ターファー)の位置と進路・全国の今後の天気
2025年9月8日18時45分発表 気象庁
8日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 華南
中心位置 北緯23度10分 (23.2度)
東経111度10分 (111.2度)
進行方向、速さ 北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 990 hPa
最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域 南東側 440 km (240 NM)
北西側 220 km (120 NM)
9日6時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯24度00分 (24.0度)
東経109度55分 (109.9度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 65 km (35 NM)
9日18時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯24度35分 (24.6度)
東経108度25分 (108.4度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 120 km (65 NM)
■全国の今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
