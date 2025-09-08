¥Õ¥é¥ó¥¹À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥ÉAI¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦¡ª Æ¬Éô¤Î¥«¥á¥é¤ÇÉ½¾ð¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¤«¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡¡SF¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¹¤°¤½¤³¤Ë!? ´¶¾ð¤òÆÉ¤ß¼è¤ê²ñÏÃ¤¹¤ëAI¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥ß¥í¥«¥¤¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¾åÎ¦¡ª
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥Ë¥á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡ª
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥ÉAI¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥ß¥í¥«¥¤¡×¤¬¡¢·ó¾¾³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¤³¤Î¥ß¥í¥«¥¤¡¢¤¿¤À¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ¬¤Î¥«¥á¥é¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤äµ¤»ý¤Á¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë±Ç¤ë¸ÄÀË¤«¤Ç°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·¤ÎAI¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤â¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ìó3kg¤Î²ÙÊª¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢Âæ¼Ö¤ò°ú¤¤¤¿¤ê¡¢ÎÏ»Å»ö¤À¤Ã¤Æ¤ªÇ¤¤»¤¢¤ì¡ª
¡¡Â¸µ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÇÀÅ¤«¤Ë¥¹¥¤¥¹¥¤¤ÈÆ°¤²ó¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¤Íè¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª
¡¡¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤³¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¡ª
¡¡12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¹ñºÝ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸ 2025¡×¤Ç¡¢¥ß¥í¥«¥¤¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë
¡¡·ó¾¾¡¢Ê© Enchanted Tools ¼Ò¤È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É AI ¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥ß¥í¥«¥¤¡×¤Î¹ñÆâÈÎÇä·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡·ó¾¾³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö·ó¾¾¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎEnchanted Tools¼Ò¤È¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥ÉAI¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥ß¥í¥«¥¤¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇä·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¹ñÆâÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥í¥«¥¤¤Ï¡¢Æ±¼ÒCEO¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥í¡¼¥à¡¦¥â¥ó¥½¡¼»á¤¬³«È¯¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤ÊAI¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡·ó¾¾¤Ïº£¸å¡¢Àµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹ÁÒÀ½ºî½ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¹ñÆâ¤ÎÊÝ¼é¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈÎÇä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¡»ÅÍÍ¡¡¡¡¿ÈÄ¹¡§123cm¡¢ÂÎ½Å¡§26Ô
¡¡¢¡¼ç¤ÊÆÃÄ§
¡¡¡ Æ¬Éô¤Î¥«¥á¥é¤ÇÁê¼ê¤ÎÉ½¾ð¤ä´¶¾ð¤òÇ§¼±¡£¸ÄÀÅª¤Ç°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤ëË¤«¤Ê´¶¾ðÉ½¸½
¡¡¢ ºÇ¿·¤ÎLLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥óÂÐÏÃ(ÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó)¤ò¼Â¸½
¡¡£ Ìó3Ô¤ÎÊª¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¡¦Ìó15Ô¤Þ¤Ç¤ÎÂæ¼Ö¸£°ú¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¤¬²ÄÇ½
¡¡¤ Â¸µ¤ÎµåÂÎ¤Ë¤è¤ë¼«Î§Áö¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤«¤ÄÀÅ¤«¤Ê°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½
¡¡¥ß¥í¥«¥¤¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç´µ¼Ô¤Ø¤Î¥±¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¸úÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âº£¸å¡¢ÀÜµÒ¡¦¥ê¥Æ¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦¶µ°é¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¸½¾ì¤Ç¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ó¾¾¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Öintegration 1.£±¡×¤Î¼çÍ×»Üºö¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃµº÷¤È¼ÂÁõ¤òÄÌ¤¸¤¿Äó¶¡²ÁÃÍ¤Î³È½¼¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥í¥«¥¤¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¡¡Ö¹ñºÝ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸ 2025¡×¤Ë¥ß¥í¥«¥¤¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤¹
¡¡¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥ß¥í¥«¥¤¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦Å¸¼¨²ñ¡§¹ñºÝ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸2025¡¡¡ÊIREX 2025¡Ëhttps://irex.nikkan.co.jp/
¡¡¡¦Æü¡¡»þ¡§12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¦¾ì¡¡½ê¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÀ¾£´¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡Enchanted Tools¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡¡¾¦ ¹æ¡¡Enchanted Tools
¡¡Àß Î©¡¡2021Ç¯10·î
¡¡Âå É½¡¡Jerome Monceaux, Founder & CEO
¡¡½êºßÃÏ¡¡18 rue de la Fontaine au roi, 75011 Paris, France
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡https://enchanted.tools/
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò Ä¹ÁÒÀ½ºî½ê¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡¡¾¦ ¹æ¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹ÁÒÀ½ºî½ê
¡¡Àß Î©¡¡1950Ç¯9·î
¡¡Âå É½¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ä¹ÁÒÍµÊå¡¡
¡¡½êºßÃÏ¡¡ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»ÔÅíÎ¤606
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¼«Æ°¼Ö¡¢ÆóÎØ¼Ö¸þ¤±Îä´ÖÃÃÂ¤ÉÊ¡¡ÀºÌ©À®·¿ÉôÉÊÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢¥á¥¿¥ë¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¡¢µ»½Ñ³«È¯¡¢¶â·¿µÚ¤Ó¹©Äø¤ÎÀß·×¡¢À½ºî
¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡https://www.nagakura-mc.co.jp/
¡¡¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¡·ó¾¾³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¼¼ ÅÅÏÃ ¡§ 03-6747-5000 https://www.kanematsu.co.jp/inquiry/