今月１３日に開幕するレスリング世界選手権、リベンジに燃える２人の世界女王が母校のマットで練習に励んでいます。

世界選手権を間近に控えたこの日、パリオリンピックの金メダリスト元木咲良選手の姿は育英大学のレスリング場にありました。大学卒業後も、助手として働きながら練習を続け、自身３回目の世界選手権に挑みます。

「２大会とも優勝を目指していたのでその目標が達成できなくてめっちゃ泣いて帰ってきました。早くリベンジしに行きたい」（元木選手）

前回出場したおととしの世界選手権は決勝で敗れました。その時、会場に流れていた優勝者を称える「ステップアウト」という曲をアラームにセットし、自身を奮い立たせています。

「悔しさを忘れないようにするって思いでセットしてそれがずっとそのまま。その音楽を聞くと、まだ悔しいと思うのでやっぱり自分の力で優勝しないとその悔しい気持ちはなくならない」（元木選手）

その悔しさを晴らすため、元木選手が磨き続けているのが得意技の「ローシングル」。相手の足首を狙う片足タックルです。

「元木咲良選手インタ相手がどんな対応をしてきても自分が得点まで繋げられるように、多くあるパターンを一つ一つ磨いて自分の物にするっていうことを意識して練習しました。オリンピック前に比べたら結構な確率で、獲れるようになってきたので自信に繋がっている」

世界選手権の悔しさをバネに成長をつづける世界女王がリベンジに挑みます。

「今回こそはまだ持っていないチャンピオンベルトを獲れるように優勝を目指して頑張りたい」

もう一人の世界女王、大泉町出身の石井亜海選手です。去年１０月の世界選手権女子７２キロ級を制しました。しかし去年１月、パリオリンピック出場を掛けた代表決定プレーオフで残り９秒８９からの逆転負け。夢の舞台まであと一歩でした。

「今、思い出しても泣けるくらい。多分一生悔しいだろうなという感じです」（石井選手）

代表落ちを経験し、階級変更も余儀なくされた世界選手権での優勝。石井選手の大きな自信になりました。

「石井亜海まだ死んでないぞみたいな、石井亜海が諦めたと思ったら大間違いだぞと思って、まだ食いに行くからなみたいな強気な姿勢を見せてやろうと思いました」（石井選手）

実戦の中で海外選手を想定し、スパーリングを繰り返す石井選手、今年挑む６８キロ級には出場の叶わなかったパリオリンピックのメダリストなどさらなる強敵が待っています。

「今年は自分のオリンピック階級である６８キロ級で出場できるので優勝して金メダルを群馬に持ち帰れるよう頑張ります」（石井選手）

このほか、男子グレコローマン６３キロ級には育英大学２年の中村真翔選手が出場、迫力満点の反り投げを武器に初めての世界選手権に挑みます。

「チャレンジャーという心を持って一個でも多く勝って、メダルを獲りたい。投げ技で豪快な技が得意なので、その技を決めて会場を盛り上げたい」（中村選手）

レスリングの世界選手権は今月１３日からクロアチアで開幕。世界で戦う選手達に注目です。