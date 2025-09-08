¡ÖÁ´Á³ÊÌ¿Í¤¸¤ã¤ó¤Í¡Ä¡×21ºÐ¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥Ü¥µ¥Ü¥µÆ¬¤Ëà¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥á¥¬¥Íá¤ÇSNSÁûÁ³¡ª¡Ö¼«¤é»¯¤¹¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤Ê¡×¡ÖµÕ¤Ë¹¥´¶¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
à¥¥é¥¥éá¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡Ä
¡¡SKE48¤ÎÁêÀîÃÈ²Ö(21)¤¬¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤òÈäÏª¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÎÁêÀî¤È°ìºòÆü¤ÎÁêÀî¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¥á¥¤¥¯Á°¤È¸å¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£¥á¥¤¥¯Á°¤Ï¤Ü¤µ¤Ü¤µÆ¬¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¥á¥¤¥¯¤ËÈ±¤âÀ°¤¨¡¢ÉáÃÊ¸«¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿»Ñ¡£¤È¤Æ¤âàÆ±°ì¿ÍÊªá¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤à¾×·âá¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¡¼¡¼¡ª¡©Á´Á³ÊÌ¿Í¤¸¤ã¤ó¤Í¡Ä¡×¡Ö¥¸¥ç¥ó¥ì¥Î¥ó¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¿Æ¤·¤ß¤¬Í¯¤¤¤ÆµÕ¤Ë¹¥´¶¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¼«¤é»¯¤·¤Æ¤¯¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Æ¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤Ê¡×¡Ö¼«Á³¤ÇÎÉ¤¤¤±¤É¤Í¡×¤Ê¤É¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£