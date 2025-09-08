アメリカ戦はメンバーを大幅に入れ替える見通し。１トップの先発候補は町野。３年前に「何もできなかった」相手に成長を示せるか【日本代表】
2026年北中米ワールドカップを見据え、その試金石と位置づけられている９月のアメリカ遠征。６日のメキシコ戦は日本が守備強度や球際の迫力で上回り、終盤には相手に退場者を出すところまで難敵を追い詰めたが、最終的にスコアレスドロー。悔しい結果に終わっている。
「今日は僕らの方が上だった。ワールドカップのグループリーグで当たればいいくらいの感じですよね」と久保建英（レアル・ソシエダ）は自信を見せたが、勝っていないのは紛れもない事実。ゆえに、長距離移動と時差を伴い、中２日で迎える９日のアメリカ戦は確実に勝利で終わらなければいけないのだ。
アメリカは６日に韓国戦を０−２で落としており、W杯ホスト国の意地とプライドに賭けても、アジア勢に連敗することは避けたいはず。そんな相手に対し、森保一監督はメンバーを大幅に入れ替える見通しだ。メキシコ戦の前日にも「コンディションを見ながらマックス総替えを考えている」と発言。それに近い大胆変更に打って出るだろう。
となれば、攻撃陣の陣容もガラリと変化することになる。メキシコ戦でフル出場した上田綺世（フェイエノールト）の陣取る最前線も確実に代わる。候補者としては、メキシコ戦で上田と２トップを組んで約10分間プレーした町野修斗（ボルシアMG）、そして小川航基（NEC）の２人がいるが、おそらく町野がスタメンにスライドすると見られる。
欧州５大リーグの名門クラブにステップアップした25歳のFWを、指揮官もスタートからじっくり見てみたいと考えているはずだ。町野にとってもアメリカは特別な相手。というのも、2022年カタールW杯直前の欧州遠征で、アメリカ戦の後半からプレーしたものの、相手の寄せや球際の強さを前に、仕事らしい仕事ができなかったからだ。
「僕が初めてフルメンバーのいるA代表の試合に出た時の相手がアメリカで、何もできなかったんで、そこに対する思いはより強いものがありますし、前回からの成長具合を見せられるようにしたい」と、９月シリーズが始まった直後にも目を輝かせていただけに、今回は明確な進化を示す場になってくる。
目下の絶対的エース上田が、メキシコ戦でボールを収める技術や力強さ、守備での献身性を強く押し出し、目覚ましい成長を感じさせたように、町野もまずそういう部分でしっかりとタスクをこなす必要がある。そのうえで、ゴールという結果を貪欲に狙っていくべきだ。
“強豪相手に決め切る力”という課題に直面した日本にしてみれば、FW陣がゴールを奪ってくれれば、大きな弾みがつく。ドイツで３年間、積み重ねた経験値を今こそ発揮し、「W杯レベルのゲームで点が取れる選手」だと実証することが、町野の当面の目標と言えそうだ。
一方の小川は、W杯アジア最終予選までは上田に続く二番手と位置づけられていたが、３・６月シリーズを怪我などで回避している間に、町野に追い上げられている状況だ。
とはいえ、彼が最終予選トップタイの４ゴールを奪ったことを忘れてはいけない。所属クラブでも今季のリーグ開幕戦だった８月９日のエクセルシオール戦で２ゴールを叩き出しており、決して調子は悪くないはずだ。
「僕がゴール前にいて、しっかりと得点を取れるところは、最終予選で少ない出場時間だったにもかかわらず、示せた自負がある。（周囲が）しっかりとゴール前にボールを運んでくれれば、点を取れる。それをみんなにしっかりと伝えて、そういうシーンをたくさん増やしていけるようにしたいなと思います」と、本人も“ザ・ストライカー”らしい発言をしていたが、そのためにも２シャドーや両ウイングバックとの関係性が重要になる。
